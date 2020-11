Xiaomi Mi Smart Speaker, análisis: potente, económico y con calidad suficiente para plantar cara a los Google Nest

Los altavoces con asistente personal integrado ya forman parte de nuestra vida con total normalidad, y los diferentes fabricantes van tomando posiciones a uno u otro lado. Algunos con inteligencias artificiales propias, como Google, Amazon o Apple, y otros uniéndose a las escuadras del resto. Es el caso de Xiaomi, que con su Mi Smart Speaker forma ya parte de las filas de Google Assistant.

El Xiaomi Mi Smart Speaker ya puede comprarse en España (a un precio de 49,99 euros) y cuenta, entre otras cosas, con una relación calidad-precio bastante elevada que lo lleva a competir directamente con los productos Nest y Home de la propia Google. Pero será mejor que nos adentremos en el análisis para detallar más sus características y rendimiento.

Ficha técnica del Xiaomi Mi Smart Speaker

XIAOMI MI SMART SPEAKER DIMENSIONES Y PESO 131 x 104 x 151 mm

853 gramos CONTROLES Sí, táctiles ALTAVOZ 1 x 12W de 63,5 mm MICRÓFONO 2 x micrófono CONECTIVIDAD Bluetooth 4.2, A2DP

WiFI 2,4 y 5 GHz COMPATIBILIDAD Android 4.4 o superior

iOS 9.0 o superior ALIMENTACIÓN DC 12V/1.5A PRECIO 49,99 euros

Diseño y experiencia de uso: elegante y bien construido

No hablamos de un altavoz ligero cuando nos referimos al nuevo Xiaomi Mi Smart Speaker, pues está cerca de los 900 gramos de peso, pero no es menos cierto que no hablamos de un altavoz Bluetooth que deba acompañarnos allá donde vayamos sino de un producto diseñado para encontrar una posición fija en nuestro hogar. Si lo deseamos, claro está, podremos cambiarlo de sitio tantas veces como queramos pues sólo necesitaremos una toma de corriente y una conexión WiFi o Bluetooth para hacerlo funcionar.

El diseño de este Mi Smart Speaker está bastante bien cuidado. El plástico de la parte superior e inferior del mismo es de bastante calidad, y lo mismo ocurre con la rejilla que envuelve casi todo su perímetro. En este caso, una rejilla metálica que resiste bastante bien a la suciedad y al polvo y que es la encargada de dejar pasar el sonido hacia el exterior, pues los micrófonos para interactuar con él se sitúan en la parte superior del mismo, a ambos lados de la botonera táctil.

La parte superior, de hecho, se ilumina. El Mi Smart Speaker cuenta con un anillo LED que rodea completamente la parte superior y que se ilumina cuando interactuamos con él, principalmente cuando toca andar alterando el volumen, ya que es un buen ‘chivato’ en este sentido. De hecho, el anillo LED se ilumina con más fuerza si tenemos el volumen más alto, y varía su brillo de forma automática conforme lo subimos y bajamos, resultando bastante vistoso. La conexión a corriente queda para la parte trasera en una pequeña tira vertical que parte la malla metálica en dos.

Como hemos dicho, a este Mi Smart Speaker de Xiaomi puedes conectarte tanto a través de la WiFi como a través de una conexión Bluetooth (Bluetooth 4.2) pero no tenemos ningún tipo de conexión física más allá del cable de corriente. No podremos usarlo, por tanto, como altavoz externo para otros dispositivos echando mano de cables de audio de ningún tipo. Algo que quizá no sea demasiado importante en dispositivos de esta línea de precios y enfoque de uso, pero es justo mencionarlo.

A efectos de manejo, hablamos de un altavoz con Google Assistant integrado por lo que sólo hemos de acudir a la app de Google Home para desde ahí añadirlo a nuestra red de casa, o bien conectarlo a través del Bluetooth a cualquier emisor que tengamos en casa, desde nuestro móvil o tablet hasta el ordenador, o incluso el televisor si cuenta con esta conexión. En cuanto a la WiFi, soporta sin problemas conexiones tanto a 2,4GHz como a 5GHz, por lo que debe ser compatible con cualquier modem o router que tengamos en casa o donde nos encontremos.

La parte superior, como decíamos previamente, incluye la botonera táctil. Tenemos un primer botón para reducir el volumen, un segundo para detener o reanudar la reproducción, un tercer botón para desactivar el micrófono y que deje de escucharnos y un último botón para subir el volumen. Los botones están bastante disimulados en el diseño pese a ser visibles, y no son fáciles de encontrar al tacto, lo que hace que su manejo no sea tan sencillo como, por ejemplo, los Nest o Home mencionados previamente ya que éstos funcionan con un sistema de gestos.

Los botones táctiles del Mi Smart Speaker, demasiado escondidos a nivel visual y también al tacto

Este Mi Smart Speaker funciona como cualquier otro altavoz de la línea Home o Nest de Google por lo que, si lo deseamos, podemos enlazarlo a otro altavoz para generar sonido estéreo (lo resaltamos de nuevo más adelante), pero por desgracia necesitaremos otro modelo idéntico. Al igual que con los Google Home o Home Mini, necesitará una pareja de la misma marca y modelo para que ambas se encuentren, algo a tener en cuenta cuando vayamos a configurar el ecosistema de dispositivos de nuestra casa. Por cierto, podemos usar este Mi Smart Speaker como centro de nuestro hogar domótico sin problemas.

La calidad de sonido del Xiaomi Mi Smart Speaker

Comentábamos en la ficha técnica del Mi Smart Speaker que el nuevo altavoz inteligente de Xiaomi cuenta con un único altavoz de 12W de potencia y 63,5mm de diámetro. Esto hace que no tengamos sonido estéreo a bordo del aparato (salvo que conectemos un segundo altavoz formando una pareja) aunque la calidad de sonido que emite es bastante alta para un altavoz que, recordemos, tiene un precio de venta de 49,99 euros.

Un sonido máximo cercano a los 90db para un altavoz único de 12W y 63,5mm

El Xiaomi Mi Smart Speaker es capaz de llevar el volumen hasta los 90 decibelios (nuestras mediciones se han movido entre 88db y 90dB en diferentes reproducciones) por lo que empata en potencia de sonido con un Google Home (por citar un ejemplo reconocible) capaz de alcanzar los 90dB. Además, alcanza este volumen máximo sin apenas distorsionar y sin notarse excesivas vibraciones, aunque los vecinos agradecerán que mantengamos el Mi Smart Speaker en volúmenes más reducidos. Por nuestra experiencia, la mayor calidad de sonido (en claridad y reverberación con ajustes básicos) se consigue en torno a los 30/35 decibelios, sobre un 33% de su potencia máxima. Pero para gustos…

Variaciones del volumen del Mi Smart Speaker recogidas con la app Sonómetro

Para las pruebas de sonido hemos acudido a distintos tipos de música y dispositivos, desde el ordenador emitiendo audios sin apenas compresión a servicios de streaming como Spotify y Youtube. El Mi Smart Speaker se desenvuelve bien tanto con rock y pop como con jazz o música clásica para el precio de venta al que estamos acudiendo. El rango dinámico es mejorable pero lo cierto es que la calidad es alta y siempre podemos acudir a una personalización del sonido algo básica pero existente. Desde la app de Google Home podemos controlar los agudos y los graves para adaptar el sonido a nuestro gusto, aunque el control no sea tan exhaustivo como nos habría gustado. Google, activa ya un ecualizador completo.

Como suele ocurrir con estos altavoces inteligentes, la calibración es muy neutra al sacarlo de la caja y el sonido mejora (nota personal) elevando ligeramente los graves y manteniendo los agudos en su sitio. Los graves suenan bastante bien sobre superficies de madera, incluyendo mesas con espacio hueco debajo o muebles con estructuras más macizas. Como defecto, eso sí, hay que mencionar que su sonido es demasiado direccional. Las conexiones traseras que parten la malla y contar con un único altavoz hacen que el Mi Smart Speaker esté diseñado para emitir sonido principalmente hacia delante, así que será conveniente situarlo de esquina dado que no obtendremos una sensación de sonido envolvente.

Xiaomi Mi Smart Speaker, la opinión de Xataka

Google Home Mini, Google Home y Xiaomi Mi Smart Speaker

Salvo contadas excepciones, moverse en terreno de altavoces inteligentes implica tener que afrontar inversiones elevadas, de ahí que localizar productos más ajustados de precio como este Mi Smart Speaker de Xiaomi pueda levantar suspicacias. Pero nada más lejos de la realidad porque lo que nos hemos encontrado en el análisis es un altavoz que rinde al nivel de hermanos que le duplican el precio en un movimiento muy propio de su marca.

Echamos en falta que Google incluya en su software opciones de personalización de sonido más avanzadas

En el Mi Smart Speaker encontramos un altavoz con un diseño atractivo sin llegar a ser excesivamente vanguardista o revolucionario, y que puede encajar en casi cualquier configuración que tengamos montada en nuestro salón, despacho o dormitorio. Una altavoz construido con buenos materiales, compatible con el ecosistema de productos de Google Home y con toda la domótica que podemos añadir a Assistant. A todos los efectos, esto es un Google Nest construido por otros. En este caso, por Xiaomi.

A todos los efectos, el Mi Smart Speaker es un dispositivo Nest o Home de Google

Tenemos un buen diseño por una parte, con alguna que otra posible mejora, y un sonido de calidad y versátil, pudiendo echar mano del mismo en nuestra WiFi local, o bien con Bluetooth si preferimos usarlo únicamente como dispositivo de sonido. En definitiva, un buen producto que tal vez se vea penalizado por una app, la de Google Home, que aún no es capaz de aprovechar al máximo el potencia de contar con altavoces de calidad en su ecosistema. Pero, al fin y al cabo, una buena pieza de hardware a un precio tremendamente atractivo. Buen trabajo.

El dispositivo ha sido cedido para la prueba por parte de Xiaomi. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.