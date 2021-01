Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini, análisis: un aspirador de bolsillo en formato, potencia… y precio

Hace poco más de una década resolvíamos la aspiración con un aspirador de trineo y tan felices. El sector ha evolucionado, con la comodidad de los robot aspiradores como principal reclamo para la limpieza del hogar menos laboriosa o la versatilidad de los modelos sin cable (también conocidos como aspiradores escoba). Xiaomi toma precisamente el último formato y da una vuelta de tuerca más para quienes quieran una limpieza rápida y sencilla con este Mi Vacuum Cleaner Mini, un aspirador de bolsillo. Lo hemos puesto a prueba el Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini para comprobar qué podemos esperar de él (y qué no).

Especificaciones técnicas del Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini Dimensiones 26,7 x 5,5 x 5 cm Peso 500 g. Capacidad del depósito 0,1 L Potencia y presión de succión Máximo: 30 AW, 13 KPa

Estándar: 8 AW, 6 KPa Filtro HEPA Batería Funcionamiento estándar: hasta 30 minutos A máxima potencia: hasta 9 minutos Qué hay en la caja Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini, cepillo, boquilla plana, cargador y manual Precio 49,99 euros

Diseño: ¿Te apetece una taza de café caliente?

La primera vez que lo ves, te preguntas si es un termo o un aspirador de mano. Y es que mientras que la mayoría de aspiradores de este formato cuentan con un asa y una forma que recuerda a un recogedor, el de Xiaomi es un cilindro de aproximadamente un litro de capacidad para bebidas calientes . Es cierto que las asas resultan muy cómodas para manipularlos, pero que sea tan compacto y de un diámetro contenido surte un efecto similar: puedes cogerlo como si de una linterna gruesa se tratase.

Además tiene un extra, sus dimensiones lo hacen apto para guardarlo en cualquier sitio, incluso en la guantera. Y esto es una gran ventaja porque qué pereza da sacar el aspirador para aspirar, incluso aunque haya que aspirar poco. Al ser tan pequeño lo podemos dejar a mano y usar en cualquier momento.

La cajita también es de lo más pequeña y en ella, además del aspirador, vamos a encontrar:

Cable y cargador . Que se alimente a través de un puerto USB-C tiene una doble ventaja. Por un lado el cable y cargador nos sirven para cargar dispositivos compatibles como tableta o móvil y viceversa (la velocidad de carga es otro cantar), pero también podremos usar los del móvil para cargar el aspirador

. Que se alimente a través de un puerto USB-C tiene una doble ventaja. Por un lado el cable y cargador nos sirven para cargar dispositivos compatibles como tableta o móvil y viceversa (la velocidad de carga es otro cantar), pero también podremos usar los del móvil para cargar el aspirador Una boquilla alargada para esquinas y lugares estrechos

para esquinas y lugares estrechos Boquilla con cepillo , para sitios donde además de aspirar venga bien frotar.

, para sitios donde además de aspirar venga bien frotar. Manual en varios idiomas, castellano incluido.

El Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini es ligero y luce robusto, con una línea estética minimalista con acabados en blanco mate que recuerda a los Xiaomi Mi Handheld Vacuum y Roidmi F8 Storm del ecosistema. En la parte superior, la boquilla con el depósito con una cobertura transparente que permite ver cómo de lleno está su pequeño depósito. En el cuerpo, un único botón, y en la base el puerto de carga.

Su manejo no tiene mucho misterio, ya que solo tiene dos botones: uno situado en la base del depósito que funciona deslizándose para abrirlo y otro en el centro del cuerpo, que es el que usaremos para encenderlo. Si le damos un toque, se enciende y comienza a aspirar. Si está aspirando y le damos otra vez al botón, pueden suceder dos cosas: que pase al modo turbo o que, en caso no tener suficiente batería, se apague.

Un formato mini que anticipa una limpieza «mini»

Como anticipábamos más arriba, que sea tan pequeño es su principal arma, ya que no cuesta nada sacarlo para una limpieza rápida. Reconozco que cuando lo saqué de la caja fui bastante escéptica porque en casa manchamos mucho y además vivo con una persona alérgica, por lo que no vale cualquier aspirador.

Y no os voy a engañar: se queda corto si lo quieres para una limpieza en profundidad de un sofá, el colchón o el coche. Lo hace por dos cuestiones fundamentales: su poder de succión es más bien ajustado, y aunque con el modo turbo sí que notaréis algo más de potencia, tras cinco minutos de uso en este modo de forma ininterrumpida se calienta.

Además, en menos de 10 minutos en modo Turbo ya no queda batería y con el modo estándar la batería ronda los 25 minutos, pero se limita a aspirar cosas muy livianas que no estén adheridas, como pueden ser migas o pelos.

Ahora bien, no siempre queremos hacer una limpieza a fondo…y aquí es donde las virtudes del Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini salen a relucir: esas migas que se han caído por el sofá mientras comes, el polvo que se queda sobre el rodapié, pelos por el suelo, algo de arena que se cae del bikini cuando vienes de la playa, etc. Y para de contar: si intentas succionar suciedad más gruesa (por ejemplo, un corcho de botella destrozado por un perro, no miro a nadie), se atasca y para.

Incluso hemos podido dar un repaso superficial a todo el sofá, donde la boquilla con cepillo viene de cine. Lo suyo son las limpiezas rápidas frecuentes, no limpiezas en profundidad para pisos expuestos a mucha suciedad como puede ser un hogar con mascotas o con peques.

Este Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini es el complemento ideal de un robot aspirador o del clásico aspirador de trineo, dos formatos que o bien no sirven para limpiar objetos o resultan trabajosos de pasar.

Mantenimiento: abrir, volcar, lavar y listo

En cuanto el LED blanco que nos funciona de su funcionamiento pasa a parpadear o a rojo, toca pasar por el enchufe y cargarlo, algo que requiere aproximadamente de unas 5 horas, un tiempo considerable teniendo en cuenta lo ajustado de su autonomía.

Como su depósito es extremadamente compacto, va a ser frecuente que este se llene. Afortunadamente limpiarlo es igual de rápido. Basta con apagar, girar el aspirador para liberar el depósito del aspirador y deslizar la pestaña para abrirlo. Lo volcamos en la basura. Si queremos una limpieza superior, podremos tirar para extraer su filtro y ponerlo bajo el grifo. Antes de devolverlo al aspirador, asegúrate de que esté completamente seco.

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini, la opinión de Xataka

Lo mejor de este Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini es su tamaño y accesorios, que invitan a tenerlo siempre a mano para una limpieza rápida y superficial de pelos, migas, arena y poco más, lo que quizás puede ser suficiente en pequeños habitáculos o lugares que se manchen poco. También resulta muy útil para esas personas que te miran fijamente cuando dejas el envoltorio de un bombón sobre la mesa hasta que decides tirarlo a la basura (hola, mami) porque quieren su casa limpia 24/7.

Eso sí, por potencia y autonomía está muy lejos de los modelos sin cable, aunque tampoco pretende «luchar» frente a este formato en prestaciones. Asimismo, es notablemente más barato que ellos. Pero también son «solo» 50 euros. Sí, no es mucho dinero, pero quizás si estamos valorando comprar un aspirador barato para limpiar superficies a muchos les merezca la pena invertir algo más y ganar en potencia y versatilidad con escobas verticales de marcas también consolidadas como Taurus, Bosch o Cecotec (por poner algunas). Haberlas haylas.

En todo caso, el Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini cumple en ese escenario de uso rápido y ligero, actuando como un útil complemento de otro aspirador que ya tengamos en casa.

El aspirador ha sido cedido para la prueba por parte de Xiaomi. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas