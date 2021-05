Xiaomi presume de carga rápida a 200 W y carga inalámbrica a 120 W logrando unos tiempos de carga increíblemente cortos

Está la de los megapíxeles, la de los hercios y, entre otras, la carrera de la carga rápida que mantienen los fabricantes de smartphones. Xiaomi suele ser uno de los principales competidores, tanto en carga con cable como inalámbrica, y hoy han anunciado que con su carga a 200W una batería se carga en tan sólo 8 minutos.

Se trata de uno de los habituales anuncios de la marca en este sentido, en el que muestran un vídeo propio en el que aparece dicha carga, así como otro nuevo logro con la carga inalámbrica. Lo que nos muestran es que un Xiaomi Mi 11 Ultra modificado logra cargar a 200 vatios y de manera inalámbrica a 120 vatios, mejorando la tasa que nos mostraron en su anterior vídeo sobre esto.

Xiaomi logró una potencia de récord con los 120 W del Xiaomi Mi 10 Ultra, algo que de hecho no vimos en su sucesor (que quedaba en 67 W). Otros fabricantes mostraron también que habían alcanzado este estándar, aunque posteriormente fue Realme la que logró ir un poco más allá con 125 W.

Ahora la marca vuelve a abrirse camino a codazos de vatios con 200 W y un tiempo de carga de 8 minutos, tal y como han mostrado en un vídeo en su cuenta de Twitter (que os insertamos a continuación). Se ha usado un Mi 11 Ultra modificado, con una batería de 4.000 mAh y esos estándares de carga de 200 W por cable y 120 W de manera inalámbrica.

Charge up to 100% in just 8 minutes using wired charging and 15 minutes wirelessly! #XiaomiHyperCharge

Too good to be true? Check out the timer yourself! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/muBTPkRchl

— Xiaomi (@Xiaomi) May 31, 2021