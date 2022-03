Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, análisis: no solo de promesas vive un gama media

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, análisis: no solo de promesas vive...

Xiaomi sigue mimando y alimentando a su caballo ganador: su catálogo de teléfonos de gama media. Una de las familias más reconocidas de este rango de precios por parte de la compañía china son los Xiaomi Redmi Note, que en este 2022 están comandados por los Redmi Note 11S, Redmi Note 11 y Redmi Note 11 Pro.

Después de haber tenido una experiencia, sin pena ni gloria, con el Redmi Note 11, llega el momento de analizar el modelo Pro, un teléfono en el que Xiaomi tiene la oportunidad de mejorar la experiencia de esta familia, con un procesador solvente y un apartado de batería de lo más completo en cuestión de gama media. ¿Habrá dado Xiaomi con la tecla correcta? ¡Vamos a verlo!

Ficha técnica del Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

XIAOMI REDMI NOTE 11 PRO 5G PANTALLA 6,67 pulgadas

Full HD+

AMOLED

Tasa de refresco hasta 120Hz

Frecuencia de muestreo de 360 Hz

Corning Gorilla Glass 5 PROCESADOR Snapdragon 695 MEMORIA RAM 6/8 GB LPDDR4X MEMORIA INTERNA 64/128 GB UFS 2.2 BATERÍA 5.000 mAh

Carga rápida de 67 W CÁMARA TRASERA 108 megapíxeles, f/1.9

8 megapíxeles gran angular, f/2.2

2 megapíxeles macro, f/2.4 CÁMARA DELANTERA 16 megapíxeles, f/2.4 SISTEMA OPERATIVO Android 11

MIUI 13 CONECTIVIDAD 5G

4G

WiFi de doble banda

Bluetooth 5.1

NFC

Emisor de infrarrojos

Conector de auriculares OTROS Resistencia a las salpicaduras IP53

Altavoces estéreo

Lector de huellas en el lateral DIMENSIONES Y PESO 164,19 x 76,1 x 8,12 mm

202 gramos PRECIO Desde 369,99 euros

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G - Smartphone de 6+128GB, Pantalla de 6.67” 120Hz FHD+ AMOLED, Snapdragon 695, Triple Cámara de 108MP+8MP+2MP AI, 5000mAh, Graphite Gray + REDMI True Buds 3 Air 3 SE

Diseño y ergonomía: una línea conocida

Si por algo se caracteriza la familia Redmi, es por la de presentar un diseño similar entre los diferentes modelos de una misma generación. Así que cómo podía esperar, este Xiaomi Redmi Note 11 Pro cuenta con un diseño idéntico al del Redmi Note 11.

Estoy hablando de un teléfono de tamaño y dimensiones muy generosas, capitaneadas por una pantalla de 6’67 pulgadas. Con este terminal, Xiaomi parece haberse olvidado de la ligereza que tanto me gustó del Redmi Note 11 para traer ahora un teléfono más pesado que supera los 200 gramos de peso. Este valor entra dentro del peso estándar de la mayoría de teléfonos del mercado.

El Redmi Note 11 Pro 5G está acabado en cristal en su parte trasera, lo que le confiere un diseño premium

Los materiales y la construcción de este Redmi Note 11 Pro transmiten una agradable sensación a la mano, que incluso consigue acercarse a la gama premium de la telefonía, antes que a la de la gama media. Sus terminaciones y bordes rectos favorecen un buen agarre del terminal, que podremos utilizar con una sola mano sin muchos problemas.

El sector trasero apuesta por un elegante acabado mate, que aunque consigue defenderse muy bien de las huellas dactilares, no evita que la grasa natural de nuestras manos se quede marcada después de unos minutos de uso.

El módulo de cámaras vuelve a ser el centro de atención de todas las miradas de esta superficie, con un tamaño y una disposición calcadas al del Redmi Note 11, solo que con un sensor de cámara menos. Independientemente de esto, podemos acompañar al teléfono de la funda de silicona flexible que viene incluida en la caja del dispositivo.

Pantalla: buenas noticias por aquí

La pantalla es uno de los apartados más destacables del Redmi Note 11 Pro. Estamos ante un panel AMOLED de 6’67’’ con una resolución Full HD+ de 2400x1800 píxeles. Hasta aquí nada que no hayamos visto con anterioridad en los paneles de otros teléfonos de gama media, pero para ver películas, series y jugar a videojuegos, tampoco necesitamos mucho más, sobre todo teniendo en cuenta el rango de precios en el que nos estamos moviendo.

120 Hz, AMOLED y Full HD+. No se necesita mucho más en el segmento medio

Después de probarlo, pienso que la pantalla de este modelo Pro ofrece una calidad totalmente similar a la que ya pude experimentar en el Xiaomi Redmi Note 11. El panel está bien calibrado de fábrica, su esquema de color predeterminado me parece el más adecuado, su capacidad de brillo alcanza un pico máximo de 1.200 nits, y su ajuste automático funciona muy bien adaptándose rápidamente a la condición de luz en la que nos encontremos.

Aquí, la única diferencia que despunta con respecto al Redmi Note 11, se encuentra en el apartado de fluidez de la pantalla, ya que el panel alcanza los 120Hz de tasa de refresco. La otra opción dentro de este apartado, y si queremos ahorrar algo de batería, es la de ajustar esta tasa de refresco a 60 Hz.

Por tanto, en esta ocasión, no tenemos ninguna configuración intermedia, como podrían ser 90Hz, ni tampoco un ajuste de tasa automático. O todo, o nada. Como opinión personal, yo siempre recomiendo utilizar la mayor fluidez, ya que la experiencia mejora muchísimo, y en el caso del Redmi Note 11 Pro, no se nota un mayor impacto en el drenaje de la batería con este ajuste activado.

Para completar el apartado multimedia, toca hablar del sonido, y en esta ocasión, el Redmi Note 11 Pro llega bien pertrechado con un sistema de altavoces duales, y también con la posibilidad de conectar auriculares por cable, gracias al jack de 3’5mm que encontramos en el marco superior del dispositivo.

El sonido de los altavoces duales es bastante generoso en términos de nivel de volumen sin llegar a saturar demasiado cuando lo ajustamos al máximo. El mayor problema que he encontrado aquí, es que el sonido es totalmente plano, y en ningún momento he encontrado una gran distinción entre agudos y graves, sobre todo cuando escuchamos música o vemos alguna película/serie.

Rendimiento: potencia suficiente

La experiencia en términos de fluidez y de rendimiento es un poco mejor a la que tuve con el Redmi Note 11, destacando un incremento del desempeño en el apartado del gaming. El Snapdragon 695 es un procesador ideado para la gama media, que fue presentado por Qualcomm en octubre de 2021. En este caso, es el encargado de suministrar potencia a este modelo Pro de la familia Redmi Note 11 y además, llega acompañado de distintas configuraciones de RAM y almacenamiento, que parten desde los 6GB de RAM y 64GB de almacenamiento hasta alcanzar los 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento (modelo que he utilizado para la realización de este análisis).

Personalmente, el modelo que os recomiendo es el de 8GB de RAM, principalmente por aportar ese extra de rendimiento a los procesos del teléfono, que, como es lógico, mejora la experiencia de los 4GB de RAM que tuve con el Redmi Note 11. El almacenamiento puede quedar relegado a un segundo puesto en la elección del teléfono, puesto que tendremos la oportunidad de ampliarlo siempre que queramos a través de tarjetas micro SD con capacidad de hasta 1TB de almacenamiento.

Al igual que dije en el análisis del Redmi Note 11, MIUI 13 (basado en Android 11), me parece una capa de personalización demasiado exigente para los teléfonos de gama media de Xiaomi, y en algunas ocasiones he percibido cierto lag y tirones al navegar por los menús del Redmi Note 11 Pro. La buena noticia aquí, es que el comportamiento, a pesar de los tirones, me ha parecido más fluido que el que tuve en el Redmi Note 11, y eso es una noticia muy buena.

La principal mejora viene en el apartado del gaming, donde se nota el salto en procesador respecto al modelo anterior

Pero, como he comentado, donde he notado una mejoría bastante interesante es en el apartado del gaming. El Snapdragon 695 del Redmi Note 11 Pro se comporta mucho mejor en este sentido, y gestiona mucho mejor los recursos para que los videojuegos vayan casi perfectos. Es cierto que no evita que haya algunos tirones muy puntuales, pero la experiencia en este apartado es mucho mejor que la que ofrece el Snapdragon 680 del Redmi Note 11.

Por desgracia, sigo sin percibir ese incremento de fluidez en el sistema de entre el 20% y el 26% del que Xiaomi presumió en la presentación de MIUI 13, pero si debo destacar que es la primera vez en que un Redmi Note de Xiaomi me deja con buen sabor de boca en el apartado del rendimiento. No es perfecto, pero si he tenido una experiencia mejor que con otros Redmi Note anteriores.

Respecto al apartado de biometría y seguridad, el Redmi Note 11 Pro coincide también con sus hermanos menores en integrar un lector de huellas lateral, que trabaja codo con codo con un sistema de reconocimiento facial por IA, para el desbloqueo del teléfono. Como ya he comentado en muchas ocasiones, estos sistemas funcionan de forma muy eficiente, rápida y con muy poco margen de error y los del Redmi Note 11 Pro no se quedan atrás.

Cámaras: la gran asignatura pendiente

Una asignatura pendiente de la gran mayoría de teléfonos de gama media es la de mejorar el comportamiento del apartado de cámaras. Como hemos comentado en muchas ocasiones, estos teléfonos hacen varias concesiones para ser competitivos en el mercado, y la cámara es el apartado que suele salir peor parado en estos casos.

El Redmi Note 11 Pro ha dado un paso atrás si ponemos la vista sobre el número de lentes que se integran en el módulo de cámaras trasero. Mientras que en el Redmi Note 11, o incluso en el Redmi Note 10 Pro podíamos disfrutar de 4 sensores (2 de ellos testimoniales), en este modelo Pro solo trabajarán 3:

Un sensor principal de 108MP con lente gran angular, un sensor ultra gran angular de 8MP con campo de visión de 118º y una cámara macro de 2MP. El dibujo se completa con una cámara frontal de 16MP.

A pesar del impresionante número de megapíxeles que tenemos en la lente principal, como siempre os advertimos, no debéis confundir los conceptos. Que tengamos 108MP en la lente principal, no quiere decir que nuestras fotos vayan a tener la mejor calidad del mercado. Únicamente tenemos la posibilidad de hacer fotos de un tamaño mayor, siempre y cuando el modo de los 108MP esté activado.

Si nos ponemos a mirar los resultados, vemos que la cámara trabaja de forma muy justa en la mayoría de instantáneas, tanto a nivel de hardware como a nivel de software. A plena luz del día es cuando aprovecharemos al máximo el rendimiento de las lentes de este Redmi Note 11, obteniendo resultados estables en la mayoría de tomas. El nivel de detalle es bueno de forma general, pero si hacemos zoom sobre las imágenes vemos como el detalle se va perdiendo más y más, obteniendo unas texturas borrosas.

A la hora de utilizar el gran angular, también echamos en falta más detalle. La toma de la imagen es buena a rasgos generales, pero la corrección de la lente no es la mejor que ha pasado por nuestras manos, en este rango de precios, por no destacar que el nivel de detalle decrece en relación a la captura de imágenes con el sensor principal.

El sensor macro hace su trabajo a la hora de ofrecer imágenes muy cercanas de sujetos como plantas o flores, siempre y cuando tengamos el modo activado, ya que su activación no es automática. A pesar de tener la opción de hacer fotografía macro, siempre destacamos en este tipo de análisis, que un teleobjetivo se aprovecharía muchísimo mejor a la hora de hacer fotografía.

El modo retrato es el tipo de foto que más me ha gustado a la hora de utilizar este Redmi Note 11 Pro. Pienso que el recorte no es perfecto, pero sí que resuelve muy bien la toma de sujetos, tanto con la cámara frontal, como con la principal, creando un efecto bokeh de lo más llamativo y sin muchos problemas.

La cámara frontal es muy resolutiva, y aunque tiene margen de mejora en el tratamiento de la luz, ya que tiende a saturar mucho las zonas claras, es más que suficiente para poder sacar fotos subjetivas, siendo más recomendadas de día que de noche.

Fotografía nocturna

Como suele ser habitual en la gama media, cuando cae la noche y la luz desaparece, la calidad de la fotografía disminuye. Aunque gracias al Redmi Note 11 Pro podemos hacer fotografías nocturnas sin mucho problema, debemos saber que el ruido o grano estará muy presente en la mayoría de capturas.

Con esto en mente, destacar que la temperatura de la luz tiene un buen tratamiento y no es demasiado exagerada. Además, pienso que los destellos de las luces directas, como por ejemplo las farolas o los coches, están muy bien tratados.

Si hablamos del vídeo, este Redmi Note 11 Pro únicamente nos permite grabar en Full HD con una resolución máxima de 1920x1080 a 30 fotogramas por segundo. No es la mejor calidad de grabación de vídeo que podemos tener en un gama media, pero nos puede hacer el apaño siempre que sea necesario.

Nos olvidamos de cualquier tipo de estabilización en este apartado, por lo que el resultado de los vídeos es bastante inestable. Acostumbrado a que muchos terminales saquen sus vídeos bien estabilizados, resulta raro volver atrás. A pesar de esto, en este apartado me gustaría destacar el buen trabajo que desarrolla el enfoque automático, definiendo muy bien al sujeto sin prácticamente tener que tocar la pantalla.

Batería: un campeón que aguanta el día de sobra

Junto a la pantalla, pienso que la autonomía de este Redmi Note 11 Pro es una de sus mayores virtudes. Estoy hablando de una batería de 5.000 mAh de capacidad, que además, después del uso que le he dado, pienso que está muy bien optimizada. La autonomía de este teléfono está perfectamente compensada, e incluso otorgando usos intensos con aplicaciones exigentes como videojuegos, GPS, o reproducción de contenido durante largos periodos de tiempo, es capaz de llegar al final del día con un porcentaje restante más que suficiente.

Obviamente, cuando más sufre la batería de este teléfono es cuando jugamos a videojuegos muy exigentes como puede ser 'Genshin Impact', que consumen muchos recursos y favorecen un pico mucho más pronunciado de descarga.

Durante la noche, y con el teléfono en reposo, los números en cuestión de autonomía también me han sorprendido gratamente, ya que la batería no se desgasta prácticamente nada si no utilizamos el teléfono.

Dentro de este apartado también entendemos por qué este Redmi Note 11 lleva el apellido de Pro. Este teléfono es compatible con carga rápida de 67W, frente a los 33W de sus hermanos menores. De esta manera, supera, mejora y fija un nuevo estándar de carga rápida al que estábamos acostumbrados en la familia Redmi Note con estos 67W, que podemos aprovechar íntegramente gracias al cargador que se incluye en la caja del dispositivo.

Hablando de la carga, el Redmi Note 11 Pro es capaz de recargar su batería del 0 al 100% en aproximadamente 45 minutos, un tiempo más que decente, aunque sinceramente, esperaba que fuera un poco inferior.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, la opinión de Xataka

Al igual que el Redmi Note 11 se caracterizaba por tener un precio muy competitivo, este modelo Pro se caracteriza por mejorar la mayoría de apartados donde el modelo estándar se quedaba cojo, y lo hace sin decepcionar. El Redmi Note 11 Pro se ha ganado el alias de Pro a pulso, y Xiaomi nos trae un teléfono muy competente, con un precio atractivo si solo tenemos en cuenta de manera independiente, en un mercado en el que no exista la competencia.

Pero este Redmi Note 11 Pro nace con un problema de lo más incomprensible dentro de su propio catálogo: El Poco X4 Pro 5G. Y aquí, el culpable principal es Xiaomi. La compañía tiene el ambicioso objetivo de querer abarcar la mayor cuota del mercado, luchando en todos los rangos de precios posibles en el mercado de la telefonía móvil. Y esto lo hace compitiendo con otras marcas… y sorprendentemente, contra sí mismos.

El Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G es, punto por punto, un POCO X4 Pro 5G. Eso sí, a un mayor coste

No es la primera vez que un teléfono de Xiaomi canibaliza a otro de su mismo catálogo, ofreciendo las mismas especificaciones por un precio inferior, y en este caso, la guerra civil la encontramos con el último teléfono de Poco.

La hoja de especificaciones del Poco X4 Pro es un calco de la del nuevo Redmi Note 11 Pro. Misma pantalla, procesador, batería, y cámara, y todo ello por un precio recomendado de 299 euros (50 euros más barato que el precio de salida del Redmi Note 11 Pro). Una estrategia, que por el momento, se escapa de mi entendimiento.

Estamos ante un teléfono perfecto para el día a día, y que nos permitirá hacer todo tipo de usos con él: Navegar por Internet, redes sociales, consumo multimedia, escuchar música y hasta incluso jugar a videojuegos exigentes. Todo ello con una optimización de recursos que, aunque no se puede comparar con un gama alta, sí que ofrece una de las mejores experiencias que un Redmi Note me ha dado en los últimos años.

8.2 Diseño8,75 Pantalla8,75 Rendimiento8 Cámara6,5 Software8 Autonomía9,25 A favor Su rendimiento mejora a la mayoría de Redmi Notes anteriores

La batería tiene una optimización impresionante

Está muy bien optimizado para jugar a videojuegos En contra MIUI 13 sigue siendo enorme para la gama media de Xiaomi

Su apartado de cámaras es muy mejorable

Cuesta más que el Poco X4 Pro, que resulta idéntico en especificaciones

El dispositivo ha sido cedido para la prueba por parte de Xiaomi. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas





Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G - Smartphone de 6+128GB, Pantalla de 6.67” 120Hz FHD+ AMOLED, Snapdragon 695, Triple Cámara de 108MP+8MP+2MP AI, 5000mAh, Graphite Gray + REDMI True Buds 3 Air 3 SE