Xiaomi Robot Vacuum Mop S10+, análisis: un misil a la gama alta que, además, revoluciona el sistema de fregado

Si hay un robot aspirador que destaca sobremanera entre los más interesantes en calidad precio, ese es el Xiaomi Robot Vacuum Mop 2S. Pero una de las razones por las que la firma china ha construido un imperio en poco más de una década es su ambición y ganas de dar una vuelta de tuerca más lanzando más modelos. Precisamente de esa premisa parte el Xiaomi Robot Vacuum Mop S10+, un modelo que nace mejorando en autonomía, potencia e innovando su forma fregar de su actual súperventas.

Ficha técnica del Xiaomi Robot Vacuum Mop S10+

Diseño

Si echamos un vistazo al Xiaomi Robot Vacuum Mop S10+ nos va a costar encontrar diferencias respecto a la vasta mayoría de modelos de su catálogo: con un chasis de plástico completamente blanco con forma de cilindro achatado y algunos detalles en el naranja corporativo. En general es un diseño consolidado y clásico que funciona, pero ya os adelantamos que algunas novedades hay.

Del chasis poco qué decir más allá de que soporta bien el sufrido día a día de estos pequeños electrodomésticos, que sufren algún que otro golpe de vez en cuando y que cogemos con las manos. Así, en esta semana de uso está como el primer día y las huellas no se aprecian.

En la parte superior, tres botones, una txapela donde se integra el visor láser y una tapa que si levantamos, nos permite acceder al depósito de sólidos y al de líquidos (separados), el agujero del reset y un LED para el Wi-Fi.

Y ahora ya sí, llegan las sorpresas: en el lateral, además del clásico parachoques dispone de una cámara propia de los modelos más ambiciosos y que le permite mejorar su navegación porque según la marca, es capaz de ver los obstáculos en 3D.

Dándole la vuelta encontramos las clásicas ruedas de desplazamiento y de dirección, sensores anticaída, pletinas de carga, una combinación de cepillos bastante habitual con un cepillo lateral y otro central de cerdas y goma. Pero hay algo más que no habíamos visto nunca antes en los robots aspiradores y que promete: en lugar del clásico accesorio para fregar con una mopa, tiene dos elementos que rotan con una mopa con cerdas. Para que nos entendamos, de forma similar a las lijadoras industriales. Sin decir ni una palabra sobre su efectividad: mientras que las mopas se limitan a rozarse con el suelo con el avance del robot, esta novedad anticipa más fricción, tanto por el giro como por los «pelos» de las mopas.

Con un piso de 55 metros cuadrados como el mío, que la base tenga un tamaño mínimo y sirva únicamente para cargar el aspirador ha sido un alivio: que haya modelos con autovaciado es útil para personas con alergias o que simplemente busquen menos mantenimiento, pero si tienes un piso pequeño, casi que a título personal agradezco que ocupe lo menos posible y seguro que no estoy sola en esto.

Navegación: rozando el sobresaliente

Como ya es común en la gama media, el Xiaomi Robot Vacuum Mop S10+ dispone de un visor láser encargado de detectar los obstáculos que le rodean para poder orientarse y así optimizar su limpieza. Pero no está solo: además de los sensores habituales como el anticaída, le acompaña una cámara 3D con detección de obstáculos pero ojo, no los reconoce, sino que en teoría le sirve para detectar mejor posibles objetos con los que podría chocarse.

Si hablamos de navegación, estamos ante un modelo eficiente y optimizado que recorre mi piso de 55 metros cuadrados en aproximadamente media hora de forma ordenada y con sentido, yendo habitación por habitación y en cada una de ellas siguiendo trayectorias lógicas. En este sentido, da las pasadas que necesita y no más.

Hasta aquí es lo «normal» en la media de modelos con LiDAR, pero la cámara integrada en el lateral debería conferirle una ventaja en cuanto a la gestión de obstáculos y lo hace: nada más salir de la base está mi silla de trabajo, bastante próxima a la cama y las cajas que esconde debajo, algo que solo los modelos con navegación más avanzada son capaces de detectar y atravesar (para el resto simplemente retiro la silla momentáneamente) y este Xiaomi sale airoso. También ha esquivado sin problemas la báscula del baño. Eso sí, lógicamente las propias dimensiones del aspirador actúan como barrera: ni cabe entre las patas de las sillas ni bajo los radiadores.

Eso sí, varias veces se ha llevado la alfombra de mi dormitorio (que cuelga hasta el suelo) por delante, atascándose al tragársela y el cable del purificador, que está en el suelo. Aunque se notan mejoras con los obstáculos, no está al nivel de los mejores. Con todo, la norma ha sido que vuelva a la base después de limpiar sin problema. Finalmente, algo de cajón: si quieres los mejores resultados, hay que hacer caso a las recomendaciones del fabricante y despejar la zona a limpiar.

Limpieza

Las armas del Xiaomi Robot Vacuum Mop S10+ para aspirar son un cepillo lateral y un rodillo central de cerdas y silicona y una capacidad de succión máxima de 4.000 pascales, si bien puedes elegir entre cuatro modos de potencia: Silencioso, Normal, Fuerte y Turbo.

Con dos personas adultas, pocas alfombras y sin mascota, alternar entre el modo normal y el silencioso ha sido suficiente, si bien de vez en cuando he hecho uso de los modos más potentes, por ejemplo cuando me quito las zapatillas después de jugar a pádel y cae arenilla. En cualquier caso, de potencia va sobrado para escenarios normales de uso: el suelo queda visiblemente más limpio y si pasas la escoba después, descubrirás que apenas hay suciedad… salvo que obviamente barras por donde no pasa el aspirador, por ejemplo por debajo del radiador.

Hemos tenido la oportunidad de probarlo pocos días y, pese a no tener perros o gatos en casa, también se nos cae el pelo (especialmente cuando nos peinamos o pasamos la plancha) y si bien este aspirador lidia sin problema con esos pelillos que caen por casa de vez en cuando, estos se enrollan en el cepillo central. En este sentido, si tienes mascotas en casa, mejor apostar por robots aspiradores con cepillos centrales de goma, que atrapan y resisten mejor los pelos.

¿Y las alfombras? Este robot aspirador dispone de un modo de reconocimiento para activar la máxima potencia cuando «nota» que está sobre ella. En casa tenemos una alfombra pequeña y fina y se sube a ella sin problema, dejándola bastante limpia.

Aunque su eficacia en aspiración es más que buena (quedando principalmente limitada por las zonas por las que no pasa), lo que más me ha sorprendido es su sistema de fregado: sí, seguimos sin poder añadir jabón que higienizaría el suelo más a fondo y resultaría más efectivo con la suciedad seca, pero sin ser infalible, el fregado dual con rotación es de lo más efectivo que he probado con manchas secas.

Dicho esto, le he encontrado dos limitaciones: sería ideal que el aspirador «viese» que una zona determinada tiene una mancha (después de todo, tiene una cámara) y como consecuencia, pasara más veces por allí para insistir. En estos momentos si hay una mancha verdaderamente difícil (caso real: una pequeña flor de brócoli que se cayó al suelo y luego la hemos pisado 987987 veces hasta que pese a aspirar la zona, sigue quedando restillos adheridos al suelo), pasa lo que le toca y elimina lo que puede. La segunda tiene que ver con el diseño: de vez en cuando los elementos para fregar se chocan con algún obstáculo y se desprenden del robot, quedando este parado. Así, ya no es que ya no friegue, es que deja de limpiar al completo y se queda allí perdido, pendiente de que leas la app y vayas a recuperarlo.

Uno de los puntos que más me ha gustado es que en la aplicación existe una opción de ‘Limpieza personalizada‘ que permite ir habitación por habitación eligiendo los modos de limpieza en aspiración y fregado, así como el orden. No es el primer robot que ofrece esta opción, pero la forma de resolverlo es intuitiva como pocos.

Autonomía

Entre las bazas de este Xiaomi Robot Vacuum Mop S10+ se encuentra su gran batería, y es que con una capacidad de 5.200 mAh y hasta tres horas de autonomía, se antoja un candidato de lo más interesante para quienes tienen una casa grande, para lo que también vendrá genial la posibilidad de almacenar varios mapas.

Vaya por delante que esos 180 minutos de uso ininterrumpido son la autonomía máxima, pero lo normal es que te dure sensiblemente menos en función de lo que le hagas trabajar al robot. Después de todo, no es lo mismo aspirar en modo silencioso en una nave vacía que aspirar y fregar a máxima potencia en un piso repleto de objetos.

Así que para conocer lo mínimo, lo hemos puesto a aspirar y fregar en el modo turbo y en ese caso su batería ha aguantado unos 90 minutos. Eso sí, para mi piso ha sido más que suficiente para limpiarlo por completo casi 2,5 veces, por lo que el Xiaomi Robot Vacuum Mop S10+ da la talla para inmuebles bastante más grandes.

No obstante, probablemente el uso habitual no sea ni solo aspirar al mínimo ni aspirar y fregar a tope, de hecho como ya comentaba más arriba, lo habitual para mí ha sido el modo normal, por lo que tiene batería para rato.

¿Y si se queda sin batería en plena faena? Dentro de la aplicación está activado por defecto la opción de ‘Reanudar la limpieza’, lo que le permite retornar a la base y continuar la limpieza restante tras una recarga suficiente

Aplicación

La aplicación empleada para controlar el robot será familiar a quienes ya tengan un producto conectado de Xiaomi: Xiaomi Home, disponible para iPhone y para Android. Si es vuestro primer aparato de la marca, entonces os tocará descargar la app y crear una cuenta.

El proceso de emparejamiento es bastante estándar y una vez dentro de la app y del apartado destinado al Xiaomi Robot Vacuum Mop S10+ hay una interfaz que cumple su función. Aunque los colores y gráficos ayudan, hay elementos mejorables, como por ejemplo tener que deslizar hacia arriba para ajustar los niveles de potencia o uso de la palabra ‘Acoplar’ para la vuelta a la base o el ‘periodo DND’ (podrían haber puesto ‘No molestar’, pero en su lugar han empleado el acrónimo de Do Not disturb). No son ni el manejo ni las palabra más intuitivas.

Dicho esto, para una persona familiarizada con la tecnología no supone una gran curva de aprendizaje y como explicaba más arriba, el modo personalizado sí que está resuelto de forma magnífica.

Por lo demás, dentro de la app hay bastantes opciones: para visualizar y editar mapas, ver el historial de limpiezas, configurar el modo No Molestar, marcar paredes virtuales y zonas restringidas, seleccionar habitaciones o áreas para limpiezas parciales, crear rutinas, entre otros.

Xiaomi Robot Vacuum Mop S10+, la opinión de Xataka

Si Xiaomi ya daba una lección de cómo ofrecer lo justo y necesario a módico precio con el Robot Vacuum Mop 2S, este Vacuum Mop S10+ da una vuelta de tuerca más para mejorar prácticamente todas sus características: es más potente, tiene más batería, navega mejor y también es más efectivo en el fregado. Eso sí, cuesta el doble. Pero se posiciona directamente para competir de tú a tú con mejores robots aspiradores por dos aspectos: ni tiene una base autovaciable ni tiene un sistema de doble cepillo central de goma, dos cosas que no son una ausencia significativa si no tienes mascotas ni te importa vaciar el depósito tú.

Si puedes vivir sin estas ausencias, en la práctica tienes un modelo con lo mejor que puedes pedir a este pequeño electrodoméstico por bastante menos de lo que estamos viendo últimamente, esto es, rondando o superando con creces los mil euros. Resumiendo, Xiaomi vuelve a ponérselo muy difícil a la competencia.

Si hablamos de lo que podemos pedirle a un robot aspirador, lo deseable es que sea capaz de succionar la suciedad de todo el suelo sin perderse, y eso lo cumple con creces. La guinda del pastel es que no solo friega el suelo, sino que va un paso más allá de lo que hemos visto hasta ahora con una apuesta diferente y que funciona, lo que puede sentar las bases de lo que está por venir. Porque no solo consigue replicar la apuesta ganadora del Mop 2S en otra gama, sino que lo hace dejando patente que tiene músculo para innovar y acertar.



