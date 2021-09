Xiaomi traerá a España sus electrodomésticos sin miedo a la crisis de los semiconductores: Borja Gómez, Country Manager de Xiaomi Iberia, nos explica por qué

Si miras a tu alrededor, lo más probable es que tengas cerca varios productos que incluyen un chip. Desde tu móvil, pasando por altavoz inteligente, nevera o hasta tu coche, los componentes internos de los dispositivos son una parte crucial de la industria, y es por eso que la grave crisis de semiconductores a nivel mundial está complicando mucho las cosas (que se lo digan a Toyota, que ha tenido que reducir su producción mundial un 40% porque no tiene chips suficientes para montar en sus coches).

Ante este panorama, Xiaomi no ha dejado de lanzar nuevos productos. Así, acaba de presentar su nueva familia de teléfonos Xiaomi 11T y ha traído a España por primera vez una tablet, la Xiaomi Pad 5. De hecho, si te despistas un momento, es posible que Xiaomi presente un nuevo producto. Es lo que me ha pasado mientras escribía estas líneas, un tiempo en el que la compañía ha anunciado varios portátiles gaming, los Xiaomi Redmi G 2021, y una nueva gama de televisores, Redmi Smart TV de 32 y 43″.

¿Cómo están haciendo para no parar su calendario de lanzamientos? Nos responde Borja Gómez-Carrillo, Country Manager de Xiaomi Iberia, con quien aprovechamos para hablar también de cómo va el negocio, productos que llegarán y estrategia concreta con la Xiaomi Pad 5, las televisiones, etc.





El negocio de Xiaomi en 2021

Xiaomi celebrará su quinto cumpleaños en España el año que viene. ¿Qué es lo que habéis aprendido en todo este tiempo en el mercado español?

Desde mi punto de vista, yo, que entré en la compañía en julio de 2019, hasta ahora solamente te puedo decir, y no es por ser pelota, que Xiaomi es una empresa muy divertida. La gente es super joven. Yo entré como director comercial y éramos 28 o 29 personas. Ahora ya somos 80 personas, hemos crecido. Pero la verdad es que el equipo humano que hay y la comunicación con headquarters es brutal. Si tú vas por la oficina y te paseas un poco, te vas a dar cuenta de la energía que hay.

¿Incluso en días de evento con toda la tensión que conllevan?

Sí, de hecho muchas veces para los eventos hemos pedido unas paellas en la oficina. Te hablo de paellas para 40 personas y se acaban en breve (risas). Pero, de verdad, el ambiente que hay y el crecimiento que hemos tenido es brutal. Nunca jamás podía imaginar haber estado en una compañía tan divertida y con tanto crecimiento.

¿Alguna cosa que hubierais hecho diferente?

Siempre se puede mejorar y seguro que nos hemos dejado cosas en el tintero, pero para eso estamos, para ir mejorando cada día, pero nuestra visión es seguir hacia delante y, sobre todo, que esa filosofía de pasarlo bien en la oficina que no decaiga.

Xiaomi es líder de ventas en pulseras de actividad, está en el Top en móviles… ¿Cómo va el negocio de las teles?

Como tú decías, en España tenemos la parte de smartphones, que es un pilar muy importante para nosotros. Por otro lado, tenemos la parte de nuestro ecosistema, y ahí tenemos otras patas, como son scooter, donde también somos líderes; wearables, como bien decías; y televisión, que son cada vez más importantes. Está creciendo mucho este segmento y es un pilar que va a ir teniendo cada vez más peso a corto plazo. De hecho, en 32” pulgadas, por ejemplo, hay semanas que tenemos picos de ventas muy altos.

Nos ha llamado mucho la atención la oferta promocional en la que te si compras un Xiaomi 11T, de regalo te llevas una Xiaomi TV P1 de 32”…

Son promociones imaginativas que hacemos. No hay nada más raro detrás.

¿Os veis en el top de ventas totales de televisión en España compitiendo con grandes como Samsung, LG o Sony?

Nosotros aspiramos a todo (risas). Las televisiones, sin duda, es un pilar muy importante para nosotros. De hecho, España va a ser el país en el que más vamos a invertir en televisión de toda Europa.

Sobre la crisis de semiconductores y la llegada de electrodomésticos a España

¿Está afectando a Xiaomi la crisis de los semiconductores? Si es así, ¿cómo?

Nosotros trabajamos con antelación. Tenemos un sistema interno que controlamos con todos los clientes y trabajamos por adelantado con todos. Esto nos ha permitido cubrir las necesidades de operadores y retail para que no haya rotura de stock, sobre todo en campañas como Navidad o Black Friday.

Ahí la diversificación también supongo que os estará ayudando. ¿Es por eso que el Xiaomi 11T lleva un procesador de MediaTek y el Xiaomi 11T Pro, de Qualcomm?

Efectivamente, además el MediaTek no es gama media, es el mejor procesador de MediaTek en estos momentos.

Si todo va bien, los electrodomésticos de Xiaomi llegarán a España a principios de 2022

Pero supongo que, siendo una empresa con tantos productos diferentes y con lanzamientos cada poco tiempo, estará siendo complicado…

Tenemos más de 2.500 productos en China y poco a poco queremos irlos trayendo a España, dependiendo de las necesidades del mercado. De momento no hemos tenido que frenar nuestro ritmo de lanzamientos por esta crisis, o al menos no que yo sepa.

¿Y cómo fue vivir un Black Friday o Navidad de plena pandemia con esta crisis de semiconductores?

No tuvimos roturas de stock ni mayores problemas, a grandes rasgos.

¿Cuándo veremos electrodomésticos gama blanca de Xiaomi en España?

En breve.

¿En breve es este año?

No. A principios del año que viene si todo va bien, pero todavía no.

Por qué ahora una tablet en España

La Xiaomi Pad 5 es la primera tablet de Xiaomi que llega a España. ¿Por qué no habíais lanzado ninguna tablet aquí hasta ahora?

Bueno, es cuando hemos visto necesidad en el mercado y cuando desde headquarters nos han dicho que podemos hacerlo. No hay ninguna estrategia más especial.





Pero sí ha habido otros fabricantes que han seguido una estrategia constante de tablets durante todos estos años, y Xiaomi en estos cuatro años en España ha preferido no entrar ahí, ¿por qué?

No atiende a ninguna explicación. No es que antes no la sacáramos por nada, sino que ha sido ahora que ha coincidido, que ha cuadrado, y la hemos lanzado. También apostamos por las tabletas, es un mercado que está ahí. Es cierto que ni crece ni decrece, es estable, pero nosotros apostamos por él. Es una oportunidad para nosotros.

¿Y qué aportáis vosotros en el mercado tablet con esta Xiaomi Pad 5?

Somos otro jugador más. Lo que queremos es que el consumidor pueda elegir, que tenga variedad.

¿Pero vuestra propuesta de valor es más hacia el precio, las especificaciones u otra cosa?

Todo. Compaginamos todo. Trabajamos siguiendo nuestro honest pricing y siempre incluyendo las mejores especificaciones.

En la presentación internacional de la tablet hemos visto que en varios vídeos se apoyaba la Pad 5 en un soporte transparente. ¿Por qué la tablet no viene con teclado incorporado?

Estamos estudiando esa posibilidad.

Fotograma de la presentación internacional de la Xiaomi Pad 5. En rojo, el soporte transparente que comentamos en el texto.

O sea, que el teclado acabará llegando como accesorio aparte, como ya habéis anunciado con el Pen…

Podría llegar, sí [sonriendo].

El coche eléctrico, los portátiles premium y la muerte del apellido Mi

Imagina que el coche eléctrico de Xiaomi ya está aquí y se vende en España. No es lo mismo comprarse un móvil, incluso aunque sea de gama alta, que un coche. ¿Crees que la gente daría el paso de comprarse un coche de Xiaomi teniendo en cuenta que sería un desembolso mucho mayor a cualquier producto hasta ahora? Hablamos de miles de euros.

Sin duda, creo que sí. Lo hemos demostrado con smartphones, que llevamos solo cuatro años en España y mira cómo estamos. Imagínate con el coche eléctrico. Creo que la industria de automoción está cambiando muchísimo, y nosotros estamos apoyando con productos más favorables para el medio ambiente, que son ecológicos y con las últimas tendencias en seguridad. Yo creo que, sin duda, el coche va a ser una revolución. Yo personalmente creo que la distribución y la compra de coches va a cambiar radicalmente. Yo, de hecho, no tengo coche en propiedad, y quizá no te lo compres porque resulta que en 2023 la nueva ley dice que en núcleos de más de 50.000 habitantes no puedes entrar con según qué coches.

Hablando de nuevas categorías de producto, ¿baraja Xiaomi dar el paso hacia portátiles premium?

Sí, tenemos portátiles y los vamos a traer a España. Estamos estudiando las gamas y entraremos en aquellas que creamos competitivas.

Grandes marcas como Samsung están dando pasos sólidos hacia los móviles plegables, con modelos en el mercado, marketing potente, etc. ¿Llegará la familia Mix Fold a España?

De momento no tenemos intención de traer móviles plegables, o no me consta a mí que a corto o medio plazo los traigamos.

¿Por qué el Mi Projector Smart 2 sí mantiene el Mi en el nombre?

En la parte de smartphones, hemos quitado el apellido Mi para diferenciar mejor las tres gamas que tenemos: Xiaomi para la gama alta, Redmi Note para la gama media y Redmi para la gama de entrada, además de Poco, que es para un público más digital y joven.

«De momento no tenemos intención de traer móviles plegables a España»

¿Entonces el apellido Mi solo desaparece en los smartphones?

Las nuevas teles no tienen ya el Mi, pero el resto del ecosistema sí lo seguirá manteniendo de momento.

¿No creéis que esto puede ser confuso para el consumidor?

No lo creo.

Estamos viendo que cada vez los fabricantes dedican más tiempo y recursos en enseñar las posibilidades creativas que ofrecen los móviles en el apartado vídeo. ¿Crees que este apartado de vídeo tan ambicioso será tan revolucionario como el modo retrato hace unos años?

No. Apostamos por ello, aunque yo de los Xiaomi 11T, por ejemplo, destacaría la cámara de 108 megapíxeles, la mejora en la foto nocturna o la carga tan rápida, pero el vídeo no me parece tan revolucionario.

Tanto en comentarios como en redes sociales, hemos visto muchas dudas sobre el impacto de la carga rápida de 120 W en la durabilidad de los teléfonos. ¿Qué tenéis que decir al respecto?

Nosotros, antes de lanzar cualquier producto al mercado lo probamos y requeteprobamos en headquarters. Pasan todos los tests de seguridad pertinentes, así que a la gente le diría que estén tranquilos, que los controles son muy exhaustivos.