Xpeng, uno de los principales rivales chinos de Tesla, ha recibido un espaldarazo de 1.500 millones, precisamente, en EE. UU.

Xpeng está arrasando en Estados Unidos. Los inversores estadounidenses están respaldando a esta compañía china masivamente, lo que le ha permitido recibir una inyección de capital de 1.500 millones de dólares a través de una oferta pública. Es más dinero del que los responsables de la firma asiática habían previsto inicialmente, pero sobre todo sorprende que este espaldarazo económico a una empresa china llegue, precisamente, en el país de origen de uno de sus máximos competidores.

El respaldo económico que está recibiendo Xpeng refleja claramente la confianza que los inversores estadounidenses tienen en el potencial de los coches eléctricos de esta marca. El mercado automovilístico norteamericano es un pilar para los fabricantes de coches japoneses, y desde hace años marcas como Toyota u Honda, entre otras, venden muchísimo allí. Con estos precedentes no es extraño que las marcas chinas preparen su desembarco en este mercado, aunque resulta sorprendente que lo hagan precisamente ahora, con un gobierno a los mandos que cuando menos es poco receptivo a dar la bienvenida a los productos extranjeros.

La competencia en el mercado del coche eléctrico acaba de empezar

El mercado del coche eléctrico en China tiene una robustez muy notable. Xpeng es una de las marcas a las que merece la pena seguir la pista, pero hay otras que también proponen soluciones muy interesantes, como NIO, Geely, BYD o Kandi. Este también es un mercado clave para Tesla, que, precisamente, entregó los primeros Model 3 fabricados en China a finales del pasado mes de diciembre. Si Tesla participa en el mercado chino es absolutamente lícito que las marcas chinas también compitan en el mercado estadounidense, más allá del conflicto comercial que están librando ambos países y que está afectando notablemente al sector tecnológico.

Xpeng tiene un coche eléctrico, el modelo P7, que por sus prestaciones y precio ha llegado decidido a plantar batalla directamente al Model 3 de Tesla

Precisamente, Xpeng tiene un coche eléctrico, el modelo P7, que ha llegado decidido a plantar batalla directamente al Model 3 de Tesla. Las primeras unidades llegaron al mercado chino el pasado 27 de abril, y desde entonces las cosas parecen haberle ido muy bien. No tenemos cifras que reflejen cuántas unidades ha vendido del P7, pero según LMC Automotive esta marca ha vendido 4.696 vehículos durante la primera mitad de 2020. Esta cifra recoge las ventas del P7 y las de su G3, un SUV eléctrico muy interesante que vendió según la propia Xpeng 20.000 unidades en 2019.

Las fotografías que hemos elegido para ilustrar este artículo son, precisamente, del P7. Y, como podéis ver, su diseño recuerda bastante al del Model 3 de la compañía dirigida por Elon Musk. Y no es casualidad que sea así. Henry Xia, el fundador de Xpeng, ha reconocido abiertamente que su compañía está profundamente influenciada por Tesla, tanto que no dudó en comprar varias patentes de esta última en el momento en el que estuvieron disponibles. A pesar de esto el diseño de los coches de estas marcas no tendría por qué parecerse, pero es evidente que en este terreno Xpeng tampoco duda en tomar de Tesla las influencias que le encajan.

En cualquier caso, sobre el papel el P7 es un coche interesante. Promete 706 km de autonomía en ciclo NEDC, implementa la conducción autónoma de nivel 3, está disponible en dos motorizaciones de 263 y 431 CV e incorpora conectividad 5G. No pinta pero que nada mal. Veremos cómo le va fuera de su mercado de origen no solo a Xpeng, sino también a los demás fabricantes chinos de coches eléctricos, pero no cabe duda de que tienen mucho que decir en este sector. Bienvenida sea la competencia. Un mayor abanico de opciones siempre conlleva mejores precios, y los más beneficiados somos nosotros, los consumidores.

