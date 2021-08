‘Y: The Last Man’: nuevo avance de la serie que nos plantea un futuro apocalíptico en el que todos los hombres han muerto (pero las mujeres no)

‘Y: The Last Man’: nuevo avance de la serie que nos plantea...

Un día como cualquier otro, de repente y sin avisar, comienza una muerte en cadena de todos los hombres del planeta. Sólo quedan mujeres vivas para sobrevivir en lo que quede de la sociedad humana… y en el caos inmediato de esto aparece un único hombre vivo. Es la historia que nos presenta ‘Y: The Last Man’ y que podemos ver en este nuevo avance más completo que el que vimos hace un mes.

Sólo queda uno

Protagonizado por Ben Schnetzer, Diana Lane, Ashley Romans y Olivia Thirlby. Se trata de una adaptación de del cómic de Brian K. Vaughan y Pia Guerra con la misma historia, en la que ese último hombre y su mascota (un mono capuchino) se propondrán localizar a su novia.

La serie se toma su trama muy en serio e incluso más allá de ella misma: todos los episodios de la primera temporada están dirigidos por mujeres. También lo es la guinoista Eliza Clark, aunque toma las riendas de los primeros capítulos después de que Michael Green y Aida Mashaka Croal renunciaran al trabajo.

No sabemos cuándo ni en qué plataforma o canal vamos a poder verla, pero el dato oficial que tenemos es que ‘Y: The Last Man’ se estrenará el 13 de septiebre en Hulu. Es de suponer que alguna plataforma española adquiera los derechos de la serie y tengamos más datos pronto.