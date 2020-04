Ya hay 5G en el Everest: China Mobile y Huawei instalan nuevas antenas en la montaña más alta del mundo

Tener cobertura en la montaña salva vidas. Ahora, incluso el pico más alto del mundo, el Everest, contará con cobertura de nueva generación. Gracias a una alianza entre Huawei y China Mobile, la famosa montaña del Himalaya podrá ofrecer cobertura 5G.

Durante el pasado 19 de abril, los equipos de las dos compañías instalaron diversas antenas de telecomunicaciones para ofrecer cobertura en dos campamentos del Everest, situados a 5,300 y 5,800 metros, según describe South China Morning Post. La instalación de estos equipos no ha finalizado y se espera que para el día 25 de abril se instale otra antena en un campamento situado a 6,500 metros de altura.

Con estas antenas, Huawei y China Mobile ofrecerán cobertura 5G SA y NSA de hasta 1 gigabit por segundo. En 2008, la alianza entre los dos gigantes chinos inauguraba la cobertura en el Everest proporcionando cobertura GSM. Una cobertura que en 2013 se mejoró con la llegada del 4G para poder realizar transmisiones en vídeo HD hasta los campamentos base.

The peak of world’s tallest mountain, Mount #Qomolangma (Mount #Everest), will be covered by #5G on Saturday. The connection marks a significant step in #China‘s 5G capability. https://t.co/pDOvVjcVvg pic.twitter.com/Viiizf7caV

— Global Times (@globaltimesnews) April 21, 2020