Ya no miro la ficha técnica a la hora de recomendar un teléfono. Lo más importante no se ve fácilmente

«Ricardo, ¿qué móvil me compro?» Como editor de Xataka, esta pregunta forma parte de mi día a día. Lo sencillo sería ojear la ficha técnica, buscar el móvil que más especificaciones ofrezca al menor precio, y seguir a otra cosa. Por suerte para ellos (y para quebraderos de cabeza míos), soy demasiado nerd para recomendar solo por ficha técnica.

De hecho, cada vez me fijo más en aquello que no suele venir (al menos de forma muy visible), en la ficha técnica. Especificaciones que pasamos por alto, filosofía de marca y algunos factores que ayudan a conocer si el móvil tendrá o no buena vida útil. En esto es en todo lo que me fijo a la hora de recomendar un teléfono.

Soporte para Gcam

Nunca suelo recomendar la instalación de APKs para usuarios no demasiado techies. No obstante, soy férreo defensor de la Gcam, y es que esta app es la prueba de que prácticamente cualquier teléfono puede hacer fotazas, siempre que salgamos de las terribles garras del procesado actual que realizan la mayoría de fabricantes.

Instalar la Gcam es muy sencillo. De hecho, hay apps en Play Store que buscan la perfecta para nosotros y la descargan, todo sin que el usuario tenga que navegar por páginas webs o archivos que le resulten extraños. La principal pega es que, para el correcto funcionamiento de la Gcam, suelen hacer falta procesadores de Qualcomm, y MediaTek está empezando a quedarse con todo.

El punto actual de su software

Está muy bien saber que un móvil tiene X capa de personalización y X versión de software, pero los fabricantes pasan por mejores y peores etapas, y es importante conocer en qué punto están. Algunos fabricantes actuales tienen ROMs que en el pasado eran problemáticas, pero a día de hoy están más que pulidas. Otros, sin embargo, sufren unos cuantos *bugs.

Es importante pasarse por HTCmania, Reddit e incluso por los foros oficiales de cada marca. Empaparse de los fallos que están dando las capas, cuánto están tardando en actualizar y si el soporte pinta bien o no. El software es de capital importancia en un Android, y no basta con que el teléfono salga al mercado con la última versión.

Que proteja bien la autonomía

Tan respetable es el punto de vista de alguien que quiera 120W como el que quiere una batería que dure 2 o 3 años sin demasiados dramas. Aquí hay fabricantes haciendo las cosas especialmente bien. Por lo pronto, Android de forma nativa tiene un sistema de carga adaptativa: a partir del 80% el móvil se carga más lento hasta el 100%, ya que esta es una franja de bastante estrés para la batería.

Algunos fabricantes incluso permiten limitar que el teléfono tan solo cargue hasta cierto punto, para dejar de cargar en el porcentaje deseado. Por más que se mejore la eficiencia térmica y la carga rápida, las cargas lentas y controladas siguen siendo beneficiosas para la vida útil de las baterías, y este es un punto clave si queremos que el teléfono envejezca bien.

La tasa de muestreo

La tasa de muestreo es una de mis obsesiones desde que probé el Realme GT2 Pro. En el mundo nerd, todos notamos la diferencia entre 60 Hz y 120 Hz de tasa de refresco. En mi experiencia en el mundo real, la mayoría de la gente ni siquiera lo nota. Pero sí que notan la tasa de muestreo táctil, que hace referencia al tiempo que tarda la pantalla en responder a las pulsaciones táctiles.

Los 120 Hz de tasa de refresco no dejan de ser algo más visual, pero con tasas de muestreo absurdas hablamos de una respuesta física. Cuando probé dicho terminal, se lo enseñé a varios amigos y familiares: todos se quedaron sorprendidos con «lo rápida que iba la pantalla». A día de hoy, pocos terminales tienen tasas de muestreo muy elevadas (suele estar, de media, en 360Hz), pero es algo en lo que he empezado a fijarme,

Qué papel cumple el modelo en el catálogo del fabricante

Hay móviles de distinta liga. Y no solo por gama, sino por el propio catálogo del fabricante. Un Poco F no tendrá el mismo soporte que un M. Un Galaxy A es más relevante para Samsung que un Galaxy M, y un OPPO Find (aunque sea Lite), siempre tendrá más empaque que un Reno. Hay que ir a por los modelos importantes, en los que el fabricante volcará sus esfuerzos en todos los niveles.

En infinidad de ocasiones, he encontrado amigos y familiares con terminales de baja relevancia en catálogo. Muy descuidados en software, con cámaras terribles y completamente abandonados por los fabricantes. Siempre es bueno apostar por los modelos clave del catálogo. No tienen por qué ser flagships, pero en cada gama los fabricantes siempre tienen un producto estrella.