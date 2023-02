Ya sabemos cómo bloqueará Netflix las cuentas compartidas. No pinta bien

Ya sabíamos que el fin de las cuentas compartidas en Netflix es inminente, aunque quedaban dudas sobre cómo sería exactamente el proceso por parte de Netflix. Como recogen en Genbeta, en la propia sección de ‘Preguntas frecuentes’ ya tenemos información disponible acerca de los requisitos que impone la plataforma de streaming para permitir las cuentas compartidas. No le temblará la mano bloqueando las que no los cumplan.

Así será el fin de las cuentas compartidas

Netflix ya anunció en documentación dirigida a sus inversores que los esfuerzos para acabar con las cuentas compartidas se intensificarían en 2023. Poco parece importar que más del 60% de sus usuarios compartan cuenta y que no estarán dispuestos a mantenerse en la plataforma en caso de no poder hacerlo.

Desde la página web de Netflix, en el apartado de ‘Preguntas frecuentes’, encontramos una actualización de información al respecto. Recordamos que estas medidas entrarán en vigor antes del cierre de este primer trimestre, y afectarán a todos los usuarios que compartan cuenta.

Netflix explica, en primer lugar, que cualquier persona que conviva en nuestro hogar podrá compartir cuenta. El requisito para comprobar esto es algo rocambolesco, y es que nos piden que nos conectemos y reproduzcamos contenidos por WiFi al menos una vez cada 31 días. Esta es la forma que tiene Netflix para verificar de forma constante que los dispositivos están conectados a la misma dirección IP. La compañía denomina «dispositivo de confianza» a aquel que determina dicha dirección.

La pregunta que surge es qué sucederá si estamos de viaje o queremos conectarnos desde una ubicación distinta a la principal. Netflix indica que podremos seguir conectándonos pero que, en caso de ausentarnos de nuestra ubicación principal durante un tiempo prolongado, se bloqueará la reproducción. Para reanudarla, nos enviarán un código de acceso temporal. Esta medida empeora aún más la experiencia de usuario, sin detallarse cuántos días son necesarios para que Netflix entienda que estamos haciendo algo raro por el mero hecho de estar fuera de casa.

Este plan de Netflix para acabar con las cuentas compartidas tiene bastantes fisuras. No tiene en cuenta hogares en las que la IP es dinámica (cambiando con cada reinicio de router), familias con más de una vivienda, tampoco tiene en cuenta que el usuario principal puede no residir en el hogar que Netflix determina como principal, etc.

