Ya tenemos fecha de presentación del próximo móvil de POCO: el «lanzamiento más grande del año», según Xiaomi

Se dijo, se comentó, se rumoreó que a finales de este mes POCO presentaría uno de sus lanzamientos más importantes del año, pero parece que no esperarán a los últimos días de marzo. La marca acaba de confirmar la fecha de presentación de su próximo móvil, aunque sin darnos muchas más pistas.

Eso sí, como suele ocurrir con las marcas que más interés despiertan las filtraciones han hablado quizás por la marca apuntando al POCO X3 Pro, un móvil que apuntaría a la gama alta y que encaja con eso de que sea «el lanzamiento más grande del año», según hemos visto en la cuenta global de Twitter de POCO. La cita: la semana que viene.

#PowerMeetSpeed

Who is ready for the biggest #POCO launch of the year?

Stay tuned for March 22nd! pic.twitter.com/WknIRzAon6

— POCO (@POCOGlobal) March 15, 2021