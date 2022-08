Yo era de los que se perdía conduciendo incluso utilizando Google Maps. Hasta que estrenaron esta función

Pertenezco a una familia que ha viajado muchísimo por trabajo en coche por toda España y Europa desde la época del 600. De hecho, hasta hace poco teníamos uno de esos SEATs en estado impecable. Uno de los detalles de mi infancia que me asombraban era cómo mi abuelo era capaz de recorrer el país sin perderse con «sólo» un mapa de carreteras que guardaba en la guantera.

Me asombra porque yo hoy en día me pierdo hasta con Google Maps. Sí, a veces pienso que soy un inútil, pero conozco a mucha gente a la que le pasa, gente incluso experimentada antes de la llegada del GPS. Tengo claro que por una parte quizá tengamos problemas de orientación, pero a nivel de usabilidad, creo que las interfaces de las herramientas de navegación tienen mucho por delante.

Este verano han sido Apple Maps y Google Maps las aplicaciones que me han demostrado que hay funciones que es sencillo implementar para mejorar cómo navegamos. He estado viajando fuera de casa, por la Comunidad Valenciana y por Italia, callejeando mucho, que es donde muchas veces más tendía a equivocarme. Y ha sido una gozada.

Señales de STOP y semáforos sobre el mapa, claves para la orientación

Un problema de los GPS, o al menos de quienes los usamos, es que al decir «en 100 metros, gira a la derecha por la calle Pepita Pérez», no sabemos exactamente a qué calle se refiere. Pongamos que hay cuatro calles seguidas, que implican cuatro posibilidades de girar a la derecha.

Si vamos a buena velocidad, es poco probable que podamos comprobar en el letrero de la esquina (si lo hay) si esa calle es de verdad Pepita Pérez y no es la anterior o la siguiente. Y aunque en el mapa podemos ir viendo por dónde vamos, no siempre se entiende bien. La latencia a veces es otro problema, pues no estamos en el punto exacto que dice el GPS.

Señalizar los STOP y los semáforos no es es la solución mágica a los problemas de navegación. Pero a mí me ha ayudado como ninguna otra novedad

Para ayudar con esto, Google anunció este año que Maps incluiría este año los semáforos y señales de STOP que hubiera en la ruta. En su momento, al conocer la noticia, me pareció menor.

Sin embargo, al navegar con Google Maps en Android Auto en el coche que hemos alquilado tanto en Valencia como en Italia, me he sentido mucho más seguro callejeando, por un solo motivo: gracias a ver los semáforos y STOP en el mapa era capaz de tener referencias casi perfectas, tanto en pequeñas calles como en avenidas. Ya no tengo que contar cuántas calles dejo atrás, sino cuántos semáforos quedan para girar a la derecha, donde Maps me muestra que justo hay otro.

El ahorro en número de «recalculando» de Maps ha sido enorme, y en tiempo también. Ahí la pérdida es especialmente importante cuando al perderte tienes que dar vueltas enormes por encontrarte con calles de un único sentido. Si no te lías habitualmente con Maps, quizá esta novedad no te ayude en nada, o incluso te abrume al ver tanto símbolo en el mapa. Pero a mí y a otras personas nos ayuda mucho.

Sigue habiendo trabajo pendiente

Callejear por ciudad es donde tenemos que tomar más decisiones por trayecto, pero la parte buena es que aunque nos perdamos, generalmente la solución no está demasiado lejos, salvo en escenarios muy concretos como el mencionado de dar vueltas y vueltas por no tener doble sentido o posibilidad de retroceder. Coger una mala salida en una autovía sí puede hacernos perder una cantidad de tiempo enorme en numerosas ocasiones, e incluso dinero, contando el precio de actual de los carburantes o de algún peaje que no sea el correcto.

Una densidad de información muy grande sobre el mapa puede llegar a abrumar, pero en su justa medida es extremadamente útil

A día de hoy, Google Maps y Apple Maps se esfuerzan en indicar bien la salida, tanto mostrando en qué dirección debemos ir (carretera de destino), como el número de salida. A nivel gráfico, sobre el propio mapa, podemos ver marcado en azul la ruta, quedando desmarcado por donde no debemos ir. A nivel auditivo, ayuda mucho cuando Maps dice en alto el típico «en la bifurcación, mantente en el carril central».

Pero incluso esto no es suficiente para mucha gente (entre los que me encuentro) en determinadas ocasiones: cuando nos enfrentamos a un tramo con muchas salidas, mucho tráfico, poco tiempo para decidir, etc.

A falta de un futuro de realidad aumentada, creo que puede haber soluciones como marcar en rojo qué salidas no debemos coger, dejando en azul la buena. También, si se cuenta con buen espacio en pantalla, como ocurre con Android Auto, podría mostrarse una imagen de qué salida hay que coger, e incluso de cuál no, mostrando temporalmente la vista de Street View. Sí, navegación para torpes.

Tanta información puede llegar a abrumar y probablemente por eso no la incluyen a día de hoy. Pero con los semáforos y STOPs me he dado cuenta de que con poquito, nuestra conducción asistida por GPS puede mejorar mucho.