Zoom añade nuevas herramientas de seguridad para intentar frenar las numerosas dudas respecto a su privacidad

El Senado de los EE.UU ha pedido a sus miembros que dejen de utilizar Zoom por sus dudas respecto a la privacidad. También los Gobiernos de Alemania y Taiwán. SpaceX de Elon Musk hizo lo propio en los ordenadores de sus empleados. Y recientemente ha sido Google, un rival directo, la empresa que ha baneado la utilización de esta popular aplicación de videollamadas.

Toda esta polémica surge a raíz de distintos problemas de seguridad y privacidad revelados durante las últimas semanas. El primero de ellos es que a través de la opción de compartir pantalla automáticamente se genera un enlace público de la videollamada, algo que permite acceder a cualquiera que intercepte este enlace. No es el único problema, pues Zoom no dispondría, según The Intercept, de un cifrado de extremo a extremo para sus videollamadas. Esto se junta a los informes de Motherboard donde se explican que Zoom ha compartido miles de datos de usuarios sin su permiso.

Ahora, para hacer frente a esta situación, Zoom ha contratado como asesor de seguridad y protección a Alex Stamos, ex Chief Security Officer de Yahoo y Facebook y ha anunciado a través de un comunicado distintas herramientas de seguridad para corregir algunos puntos donde ha sido criticado.

Zoom está tomando nota de todas las críticas. Hasta tal punto que Eric Yuan, CEO de Zoom, ha salido al paso en un vídeo de Youtube a pedir disculpas. Pero las palabras se las lleva el viento. Por ello, la compañía también ha anunciado una serie de actualizaciones en materia de seguridad y privacidad.

«Reconocemos que varias configuraciones de seguridad en Zoom, aunque extremadamente útiles, también estaban extremadamente dispersas», se defiende la empresa.

En la última actualización (versión 4.6.10) se incorpora una nueva opción de control llamada Seguridad. A través de este icono, los usuarios podrán activar y configurar las distintas herramientas relacionadas. Los responsables de la reunión podrán acceder en un mismo lugar a las opciones de bloquear la videollamada, activar una sala de espera, eliminar participantes y restringir los permisos de los participantes de compartir pantalla, chatear, renombrar y anotar.

Según explica Zoom, con este nuevo menú los usuarios tendrán un mejor control de la seguridad de sus reuniones. Una nueva herramienta que estará disponible para todos los usuarios de las aplicaciones Mac, Windows, Android, iOS, así como en el cliente web.

Además del menú de Seguridad, Zoom explica que la ID de la conversación ya no se mostrará en la reunión, para prevenir que otros usuarios puedan conocer la ID y publicar capturas de pantalla con esta información. Un cambio que impedirá que se den situaciones como la del primer ministro británico, Boris Johnson, quien publicaba un tuit con este relevante dato.

This morning I chaired the first ever digital Cabinet.

Our message to the public is: stay at home, protect the NHS, save lives. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/pgeRc3FHIp

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 31, 2020