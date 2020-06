Zoom no encriptará las videollamadas a menos que pagues, y la decisión tiene cierto sentido

Zoom ha sido una de las empresas que más se han beneficiado del confinamiento. Lo reconocían esta semana al presentar resultados fiscales: han crecido un 169% en ingresos, y eso a pesar de sus problemas de privacidad.

Para resolver esos problemas en Zoom anunciaron hace tiempo que ofrecerán cifrado de extremo a extremo en su servicio, pero no lo harán para las cuentas gratuitas. Con ello facilitarán posibles investigaciones de las agencias de seguridad y, aseguran los expertos, reducirán abusos y actividades ilegales que hagan uso del servicio.

Eric Yuan, CEO de Zoom, explicaba durante la conferencia para inversores cómo el servicio está preparando la capacidad de encriptar y proteger esas videollamadas de extremo a extremo, pero no todos los usuarios podrán disfrutar de esa capa de seguridad.

De hecho solo los usuarios de pago accederán a tal opción. Las videollamadas gratuitas seguirán sin encriptarse, algo que hace factible que agencias de seguridad puedan aprovecharlas en investigaciones si fuese necesario.

La decisión puede parecer controvertida, pero Alex Stamos, ex-CSO (Chief Security Officer) de Facebook y ahora en ese cargo en Zoom, explicaba cómo esa decisión era comprometida pero necesaria para preservar la seguridad «reduciendo el impacto humano del abuso del producto».

Some facts on Zoom’s current plans for E2E encryption, which are complicated by the product requirements for an enterprise conferencing product and some legitimate safety issues.

The E2E design is available here:https://t.co/beLdeAwMSM

— Alex Stamos (@alexstamos) June 3, 2020