Aún quedan 80.000 casos de hepatitis C por tratar en España

En la hepatitis C se está viviendo una revolución en la historia de la medicina, ya que estamos ante la primera infección viral crónica que puede curarse. Desde que en 2015 se puso en marcha en España el Plan Estratégico para el Tratamiento de la hepatitis C, ya se han tratado más de 117.000 pacientes en nuestro país, siendo el líder europeo en este aspecto. Para hablar de ello y sobre los retos a los que hacer frente para conseguir el objetivo de la eliminación total de la enfermedad, se celebró la jornada Hepycure: de la curación a la eliminación de la hepatitis C, organizada por Gilead Sciences en Valencia.

Una cita que, como explicó Enrique Ortega, gestor Sanitario del Hospital General Universitario de Valencia y coordinador de la misma, “consigue poner en el mismo panel a todos los actores implicados en su eliminación: asociaciones de pacientes, clínicos, enfermería, microbiólogos, farmacéuticos y trabajadores sociales”, y que muestra el compromiso de Gilead en nuestro país y con los pacientes.

“La eliminación de la hepatitis C es tarea de todos y hay que conocer las experiencias de diversas áreas que se han desarrollado con el fin de lograr esa eliminación. Se han conseguido éxitos en la microeliminación de la hepatitis C en las unidades de conductas adictivas y en los centros penitenciarios; como es el caso del de Picasent, Valencia”, aseguró el doctor Ortega.

Para evidenciar esas experiencias, durante la jornada tuvieron lugar tres mesas redondas con la participación de médicos, enfermeras y representantes de asociaciones de pacientes, que han destacado la importancia de trabajar juntos para lograrlo. Además, se pusieron en común historias de éxito dentro del entorno penitenciario y se han compartido ejemplos de microeliminación en centros de adicciones y atención primaria.

Ante el objetivo marcado por la OMS de eliminar la hepatitis C para 2030, España lidera este camino a nivel mundial, ocupando la segunda posición. El objetivo de la eliminación está mucho más cerca y puede ser una realidad si se identifican diagnostican y tratan a todas las personas infectadas y, de ser así, se estima que en 2021 la enfermedad puede llegar a ser una patología residual en España y alcanzar la eliminación en el año 2024.

29% sin diagnosticar

Pero, para ello, todavía queda un gran número de pacientes por identificar y tratar. Según el último estudio de seroprevalencia de la hepatitis C publicado por el Ministerio de Sanidad en el mes de julio de 2019, aún quedarían por tratar alrededor de 80.000 personas de la población general que acude a su centro de salud, de las cuales el 71% tendría ya un diagnóstico previo de la enfermedad, pero todavía no han sido derivadas para su tratamiento. El 29% restante correspondería al porcentaje que todavía no han sido diagnosticados.

En esa línea Ortega recordó que “se han desarrollado estrategias departamentales para su eliminación, como es el proyecto Crivalvir-Focus basado en atención primaria, con una gran participación y con la realización de un cribado universal a más de 10.000 personas en los primeros ocho meses. Un proyecto que ha conseguido detectar y tratar a 45 personas que desconocía tener el virus C. Este proyecto servirá para darnos la información necesaria para diseñar un proyecto de eliminación de hepatitis C en la Comunidad Valenciana”, concluyó el experto.