Ayuno intermitente: la ¿dieta? de moda que sí funciona

El ayuno intermitente es un antiguo secreto para la salud que forma parte de la historia de la humanidad. Sin embargo, sus beneficios parecen ser tales que ha sido rescatado de los ancestros de la historia para convertirse en la dieta de moda.

Su éxito es tal que desde 2010 el número de búsquedas en internet de “ayuno intermitente” ha aumentado en alrededor de un 10.000 por ciento, y la mayoría de este aumento se ha producido durante el último año.

Pero ¿En qué consiste esta nueva forma de comer que suma adeptos a diario y ha conquistado a famosos y expertos? Ayunar no es no comer sino simplemente aplazar la ingesta de comida en personas que no tengan un peso inferior al normal y por lo tanto tengan la suficiente grasa almacenada para vivir de ella. No tiene una duración estándar, por ejemplo puedes ayunar entre la cena y el desayuno (entre 12 o 14 horas), aunque el método más utilizado es el conocido como 16/8. En este caso, hay que ayunar cada día durante 16 horas y puedes comer durante 8 horas. Esto acaba suponiendo una reducción de unas 300-500 kcal diarias. Por ejemplo, si haces la primera comida a las 12, tienes hasta las 8 de la tarde para comer. Durante este tiempo sí se pueden ingerir líquidos como agua, infusiones o caldos vegetales.

Famosas como las actrices Jennifer Aniston y Reese Witherspoon han asegurado que ayunan durante 16 horas a diario y no comen ningún alimento sólido para mantenerse delgadas y sanas. También la española Elsa pataky ha confesado que el método 16/8 es el secreto de su cuerpazo. En una entrevista en la revista “Hola” desveló que cena con sus hijos a las 18:30 y no vuelve a comer hasta 10 u 11 del día siguiente.

Hay dos grandes tipos de ayuno intermitente: el diario y el semanal. Es decir, ayunar unas horas cada día o hacer una reducción calórica muy grande dos días a la semana. Estos son los métodos más populares: