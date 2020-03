“Todavía tardaremos un año en conseguir la vacuna”

Adolfo García-Sastre (Burgos, 1964) es uno de los virólogos más destacados del mundo. Es uno de tantos españoles brillantes de los que nunca hablamos en los medios de comunicación y a los que el planeta entero se vuelve en momentos dramáticos. Ahora mismo, García-Sastre se encuentra buscando una vacuna para afrontar la pandemia que nos ha encerrado a todos en casa. Lo hace desde Nueva York, su ciudad desde hace casi 30 años, donde dirige el Instituto Global de Salud y Patógenos Emergentes en la Escuela de Medicina de Icahn, en el Hospital Mount Sinai.

-¿De qué forma ha transformado su trabajo y su vida esta pandemia?

-Hemos redirigido parte del trabajo del laboratorio para trabajar con este virus nuevo. Estamos desarrollando modelos de animales para probar medicamentos y vacunas, averiguar sus factores de virulencia, encontrar indicadores en sangre de pacientes infectados que nos digan si es más probable que la persona infectada tenga una enfermedad severa. Buscamos terapias y vacunas. Parte de los días los dedico también a hablar con los medios de comunicación para poder transmitir información de lo que realmente sabemos y de lo que aún no sabemos, ya que hay muchas fuentes de desinformación y rumores no justificados.

-¿Se esperaba usted el alcance de esta pandemia? ¿Había alguna pista que hiciera anticiparlo?

-Este es un escenario que no habíamos visto nunca antes con ningún coronavirus. Pero tenemos el precedente del SARS, que se pudo parar, ya que no se transmitía tan fácilmente en personas sin síntomas severos como sí ocurre con este. Y se averiguó que virus muy parecidos al SARS se encontraban en murciélagos. Es decir, que sabíamos que un episodio similar se podía repetir.

-¿Ha sido China el país que mejor se ha comportado? ¿Por qué no hemos seguido su ejemplo?

-Es muy difícil de saber todavía. Ahora hay menos casos en China que los que había, pero no se ha erradicado totalmente y puede rebrotar. Hay que seguir preparado.

-¿Cuál cree que será el escenario inmediato que le espera a EE UU? ¿Cómo va a afrontar el país la pandemia sin un sistema de salud público?

-Nos esperamos lo mismo que ha ocurrido en Italia o que está ocurriendo en España y Francia. Tarde o temprano, el virus se extenderá globalmente. Aquí en Nueva York se están tomando medidas como el cierre de colegios y luego le tocará el turno a los pequeños comercios. Todo apunta a que las autoridades van a cubrir los costes de tratamiento y diagnóstico de la enfermedad y ya se está hablando de ayudas financieras para que no eche a nadie de su casa por no pagar el alquiler o la hipoteca.

-Todo apunta a que Manhattan va a quedar desierto. ¿Se lo imagina?

-Resulta un tanto surrealista, sí, pero ya lo hemos visto en otros momentos como el 11-S o grandes nevadas.

-¿Qué avances ha habido con respecto a la consecución de una vacuna?

-Hay vacunas que ya se empiezan a ensayar en humanos. Pero las pruebas para comprobar que funcionan son largas, llevan casi un año.

-¿Cree que China la obtendrá primero?

-Algunos países podrían empezar a vacunar sin pasar test tan rigurosos como los que se requieren en Estados Unidos o en Europa. Pero si eso es así, se corre también el riesgo de usar una vacuna inadecuada.

-Como virólogo experimentado, ¿hay algo que le haya sorprendido de este coronavirus?

-Una máxima que existe sobre los virus es que hay que esperar lo inesperado.

-Con las medidas que hemos tomado en España, ¿cuál es su estimación de tiempo para que la curva se aplane?

-Hay que dejar pasar casi dos semanas, ya que hay que tener en cuenta que la adopción de medidas de contención no impide infecciones contraídas con anterioridad, que aún no han dado lugar a enfermedad. Darán la cara dentro de una semana.

-¿Qué podemos esperar de la llegada del calor?

-Que la transmisión sea menos fácil, pero seguirá habiéndola.

-¿Desconocemos aún si se va a comportar como un virus estacional?

-Ahora mismo hay tantas persona susceptibles de estar enfermas que es difícil saberlo. Que un virus sea estacional no quiere decir que solo haya infecciones en invierno, sino que hay más que en verano.

-¿La neumonía que causa el Covid-19 tiene alguna peculiaridad?

-Quizá sea un poco más larga que otras causadas por otros virus.

-¿Qué tendríamos que haber hecho diferente para evitar la pandemia?

-Teníamos que haber seguido trabajando en obtener terapias y vacunas contra virus del SARS. Y no dejar que entren en mercados de animales vivos murciélagos infectados con virus de ese tipo.

-¿Tiene alguna recomendación para los ciudadanos? ¿Mascarillas? ¿Guantes? ¿Aislamiento total?

-Si estás en un grupo de riesgo, evitar lo máximo los contactos con otras personas. Si no lo estás, pero te relacionas por tu trabajo con muchas personas (médicos, enfermeros, personal de hospital, trabajadores en supermercados), tienes que usar todas las precauciones que puedas. Para el resto, evitar en lo posible contactos con otras personas, sobre todo con grupos de riesgo, lavarse frecuentemente las manos, desinfectar superficies donde alguien haya podido dejar virus, aislarse si se tienen síntomas leves. No es tan importante evitar ser infectado como evitar infectar a otras personas. Por último, sería recomendable que las personas que hayan superado la infección se ofrezcan voluntarias para ayudar a enfermos o grupos de riesgo. Su riesgo de infección y el riesgo de que contagien a otras personas sería mucho menor.

-¿Tiene alguna base científica la alerta del ministro francés de Sanidad contra el ibuprofeno?

-No sé quién ha sido el irresponsable que ha difundido esa información sin datos. Demuestran una gran irresponsabilidad porque seguramente no sea cierto.

-¿Qué otros líderes no han estado a la altura?

-Me ha parecido una locura lo que ha dicho el primer ministro británico, Boris Johnson, de que no va a tomar medidas para que todo el mundo se infecte, que es lo que va a suceder de todos modos. No se da cuenta de que lo importante no es que no se contagien, sino que no lo hagan todos a la vez.