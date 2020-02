25 casos confirmados por coronavirus en España

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) –

Ya son 25 los casos de coronavirus confirmados en España. Los últimos son un varón joven de nacionalidad italiana que estudia en Segovia, un ingeniero iraní que se encontraba en una empresa del Parque Tecnológico de Boecillo (Valladolid) y seis nuevos casos en la provincia de Valencia, que se suma a los 4 de Madrid, 2 de la Comunidad Valenciana, 6 de Canarias, 3 de Cataluña y el de Baleares y el del Andalucía.

La Conselleria de Sanidad de la Generalitat valenciana ha confirmado seis nuevos casos de coronavirus en la provincia de Valencia. Cuatro de ellos tienen relación con el hombre, un periodista de 44 años ingresado en el Hospital Clínico de València desde este jueves por la madrugada, otro es un estudiante italiano que había viajado recientemente a la zona de riesgo y la última es una paciente que también había estado en Milán hace poco.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha informado de que se han registrado dos nuevos casos de coronavirus Covid-19 en la Comunidad de Madrid, identificados «esta madrugada». Según los datos preliminares, ninguno de los dos habría viajado a algún país de riesgo donde se estén registrando brotes, como Italia, Irán, Corea del Sur o China.

Las autoridades sanitarias madrileñas están investigando «ahora mismo» los casos, pero «no está claro un posible vínculo epidemiológico» con otro brote, por lo que se califican por el momento como contagios locales, según ha avanzado Simón, quien ha pedido prudencia y ha referenciado a la Comunidad de Madrid para obtener más detalles de los contagios. Los positivos se tendrán que confirmar a nivel nacional en el Centro Nacional de Microbiología, tal y como marca el protocolo.

La Consejería de Sanidad madrileña ha señalado en rueda de prensa que los dos pacientes no han viajado a las zonas con brotes declarados, por lo que no son importados, y se está en fase de investigación epidemiológica para saber si ha tenido alguna relación con algún vínculo epidemiológico en un centro sanitario o laboral, o si sus familiares han llegado a esas zonas. Ambos se encuentran aislados en el centro hospitalario, no han tenido contacto entre ellos y el paciente grave es una persona mayor que tiene patologías previas.

En cuanto al paciente sevillano, se trata de un empresario de 62 años que no ha viajado a zonas de riesgo como China o Italia y no ha estado en contacto con ninguna otra persona enferma, según la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Este hombre, que permanece aislado, ingresó hace seis días con un cuadro de neumonía, aplicándose el protocolo habitual en estos casos.

Simón ha explicado que parece que tampoco «ha tenido ningún contacto con una persona de riesgo». «Inició síntomas el 13 de febrero, fue hospitalizado el 20 y aislado el 24. Si hubiera transmitido el virus a alguna otra persona, tendríamos que estar viendo casos desde hace cuatro o cinco días. Puede haber habido contagios, pero en ese caso no han sido graves y aparentemente no muchos. Esto no quiere decir no haya nuevos casos relacionados, pero si los ha habido han sido muy leves o muy pocos», ha tranquilizado.

El experto ha comentado que los cinco españoles repatriados de la ciudad china de Wuhan, epicentro del brote, que llegarán este jueves a Madrid en un vuelo fletado por el Gobierno de Colombia, serán puestas en cuarentena durante catorce días, pese a estar «sanas». El lugar elegido es el Hospital Gómez Ulla de Madrid por «razones de facilidad y logística», al igual que el primer grupo de ciudadanos españoles que fue repatriado a España desde el foco del coronavirus.

«OBVIAMENTE» HABRÁ FALLECIDOS EN ESPAÑA

Por otra parte, el experto ha reconocido que el escenario del coronavirus «está evolucionando muy rápidamente, fundamentalmente en Italia y en algunos otros países», por lo que ha señalado que hay «que mantener una evaluación de la situación constante» en España. En cualquier caso, ha asegurado que España se encuentra aún en el primer nivel, el de contención, teniendo en cuenta el nivel de nuevos casos diarios y la mayoritaria identificación del origen de los positivos.

«Ahora mismo tenemos que tener mucho cuidado, ser muy precavidos. En algunos casos, es preferible sobreactuar un poco antes que dejar que esto nos llegue a superar. Tenemos que ir con mucho cuidado y evaluar hora a hora cómo evoluciona la situación. Tras las investigaciones, valoraremos hacer modificaciones. Mientras tanto, lo que estamos haciendo es planteando las necesidades de preparación para futuros escenarios. No estamos en el escenario dos ni en en el tres, esto puede evolucionar muy rápidamente, pero no tenemos evidencia», ha resaltado.

Así, ha insistido en que mientras se tengan controlados la mayoría del origen de los casos no se subirá de escenario de alerta. «Si no podemos identificarlo tenemos que empezar a plantear y estudiar con mucho cuidado la posibilidad de cambiar de escenario. Pero con la información que tenemos ahora, no sería el caso. A medida que tengamos más casos en que no identificamos el origen estamos más cerca de un nuevo escenario», ha argumentado, añadiendo que también influye que ninguno de los casos sin vínculo epidemiológico claro haya producido más contagios.

En este sentido, Simón ha avanzado que «obviamente» va a haber fallecidos en España por el coronavirus, pese a que «no es una enfermedad grave». «Si hay casos con factores de riesgo, es posible que alguno fallezca en nuestro país. Entra dentro de lo esperable», ha detallado, recordando que el Covid-19 «produce cierto nivel de letalidad».

El experto de Sanidad ha celebrado la evolución «muy favorable» en China, mientras que ha afirmado que las medidas de control en Corea del Sur «parecen ‘a priori’ las necesarias». En cambio, en Irán ha expresado «dudas» sobre el «número real de casos» que presentan. Ha puntualizado, en cualquier caso, que este país tiene «un intercambio con España menor que con el resto de países afectados, y más por su situación política actual».

QUINCE POSITIVOS POR CORONAVIRUS EN ESPAÑA

Por el momento, se conocen quince casos en España. A última hora de este miércoles, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informaba de un nuevo positivo en las islas, en este caso en la de La Gomera. Es una residente en el municipio de Valle Gran Rey que estuvo de viaje en Italia. Se encuentra ingresada y en aislamiento en el Hospital General de La Gomera.

Los cuatro casos en Tenerife son un matrimonio de origen italiano que llegó a la isla de turismo el pasado día 17, y dos personas más que viajaron con ellos y tuvieron contacto directo con la pareja. Estos cuatro pacientes están aislados en el Hospital La Candelaria de Santa Cruz de Tenerife, dos sin síntomas y otros dos con afección muy leve. El resto de turistas que tuvieron contacto estrecho con ellos ha dado negativo en las pruebas.

A primera hora de este jueves, la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la Comunidad Valenciana ha confirmado un segundo caso de coronavirus. Se trata del caso en estudio de un hombre en el Hospital Clínic de Valencia, con síntomas compatibles con la enfermedad. Los primeros análisis han confirmado la presencia del virus. El primero de los casos en Comunidad Valenciana fue un hombre que había acudido al Hospital La Plana, en Villareal (Castellón), con síntomas compatibles y que había estado en Milán.

En Madrid, además de los registrados este jueves, hay otros dos casos conocidos: un joven de 24 años que viajó al norte de Italia y que está ingresado con síntomas leves; y otro joven relacionado con este brote. Su estado de salud es «bueno» y en ambos casos se está realizando el estudio de los contactos directos que hayan tenido tanto en el ámbito personal como profesional.

En Cataluña, la Generalitat ha confirmado tres positivos. El tercer caso importado de coronavirus es una mujer de 22 años de Tenerife que viajó al norte de Italia y que está aislada en el Hospital Clínic de Barcelona, según ha informado este mediodía.

El segundo caso es un joven de 22 años que había estado en la zona de Milán entre el 22 y 25 de febrero, y que se encuentra ingresado en estado leve en el Hospital Clínic de Barcelona. La primera afectada fue una mujer de 36 años de origen italiano y residente en Barcelona.

