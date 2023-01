Benedicto XVI advirtió en una charla inédita en 1995 de que muchos creyentes sentían aversión por la teología

El Papa Benedicto XVI, en una foto de archivo. – CONSEJO HHYCC













ROMA, 1 Ene. (EUROPA PRESS) –

Benedicto XVI advirtió en una charla inédita de junio de 1995 pero hecha pública este domingo 1 de enero de 2023, una vez fallecido, que había un «cansancio de la teología» que se sentía en muchos lugares, «hasta llegar a la aversión».

«Entre muchos creyentes hay un sentimiento -que no es del todo infundado- de que la teología destruye la fe de las personas», señalaba el entonces cardenal Ratzinger que en 2005 fue elegido Papa y en 2013 renunció al pontificado.

Sin embargo, precisa que una fe que ya no impregna toda la persona, una fe cuya pretensión de ser la verdad ya no interpela a nuestra razón, ya no es objeto de pensamiento y no realiza la grandeza de la fe real.

«La fe, si es la verdad, debe implementar el conocimiento. Y estudiar teología, no una que se entregue a una falsa imparcialidad académica y trate de justificarse académicamente de alguna manera en esta imparcialidad, sino una teología que tenga el coraje de tomar muy en serio la aventura de la fe y comprenda que la fe debe encarnarse materialmente, que es muy difícil, expuesto [a la crítica], pero muy necesario», explicaba entonces Ratzinger.

En la conversación inédita hasta ahora, la editorial Plough, que publica libros y artículos sobre el discipulado cristiano, el que después se convertiría en Pontifice y más tarde en emérito Papa emérito insta así a no adoptar «criterios mundanos».

En este sentido, señala que hay una Iglesia «estrechamente vinculada a los poderes del mundo», en referencia al martirio que sufrieron dos anabaptistas, Georg Wagner y Klaus Felbinger, a manos de las autoridades católicas en el siglo XVI.

«Nos aflige, por supuesto, el hecho de que la Iglesia estuviera tan estrechamente vinculada a los poderes del mundo que fuera capaz de entregar a otros cristianos para que fueran ejecutados a causa de sus creencias», señala el entonces cardenal Joseph Ratzinger en una conversación en Roma con los líderes de las comunidades católicas alemanas, Traudl Wallbrecher y Johann Christoph Arnold.

«Esto debería ser un profundo desafío para nosotros, lo mucho que todos necesitamos arrepentirnos una y otra vez, y lo mucho que la iglesia debe renunciar a los principios y normas mundanos para aceptar la verdad como única norma, para mirar a Cristo, no para torturar a otros, sino para seguir nosotros mismos el camino del testimonio, un camino al que el mundo siempre se opondrá, un camino que siempre conducirá a alguna forma de martirio», asegura el Papa emérito.