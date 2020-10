Calella: Interrogantes en la desaparición de una niña en una escuela

Demasiados interrogantes en el caso que ayer mantuvo en vilo al Alt Maresme, por la desaparición de una niña de cuatro años, Amelia, de la escuela El Far de Calella, al ser entregada por los responsables del centro a un hombre de edad avanzada que no era de su familia. La pequeña finalmente fue localizada en Tordera gracias al gran operativo policial que localizó el coche del individuo a través de las cámaras de videovigilancia.

Poco antes de terminar las clases, sobre las 16,00h, un hombre de edad avanzada conseguía llevarse a Amelia de la escuela El Far. La alarma cundió cuando los padres, como cada tarde, la fueron a buscar y les dijeron que ya se había marchado. Según fuentes de la investigación no se descarta que fuera un error ya que, según informó Cadena Ser, el hombre hacía mucho tiempo que no veía a su hija, que también se llama Amelia y al ir a buscarla a la guardería le explicaron que ya había superado ese ciclo y que estaba en la escuela de primaria, a donde se dirigió. Al llegar a la escuela El Far pidió por Amelia y le entregaron a otra niña que tiene el mismo nombre.

La pequeña Amelia (Lv)

La investigación de los Mossos se inclina por el error y no por un secuestro, pero mantienen abierta las pesquisas por supuesta negligencia del responsable del centro escolar que entregó a la niña. Según ha podido saber el digital Calella.com la confusión se habría producido por no haber podido identificar a la persona que venía a buscar a la pequeña porqué llevaba una mascarilla que le cubría casi todo el rostro. El hombre, hacía mucho tiempo que no veía a su hija, pero es otro de los interrogantes que no acertara a ver que la pequeña no era la suya.

La movilización policial dio con el coche del hombre en la carretera de Tordera a Fogars y dos agentes de paisano localizaron a la niña en su interior, a salvo. El hombre, inicialmente fue detenido y posteriormente puesto en libertad. De inmediato, la niña se pudo comunicar por videoconferencia con sus padres que se encontraban en la comisaría de la Policía Local de Calella, donde se congregaron decenas de personas para dar apoyo a la familia.