Cara a cara para demostrar que la discapacidad visual no está reñida con la creación artística

Cara a cara para demostrar que la discapacidad visual no está reñida...

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) –

Los artistas con discapacidad visual Víctor Meliveo, fotógrafo, y Andrea Pérez, pintora, se han retratado mutuamente en vivo en el Museo Tiflológico de la ONCE utilizando cada uno su disciplina artística. Dicha actividad ha sido retransmitida en directo a través de la página de la ONCE en Facebook y que se puede ver desde la página de la ONCE en Facebook.

Durante algo más de hora y media, ambos artistas han demostrado cómo la discapacidad visual no está reñida con la creación artística; y que el arte es una herramienta para la integración de las personas con discapacidad visual.

El resultado final de este ‘cara a cara’ mezcla el blanco y negro de la fotografía de Víctor Melieveo, que retrata a Andrea Pérez pincel en mano, concentrada en su trabajo y con sus ojos a pocos centímetros del lienzo, con los colores con los que Andrea ha visto a Víctor, con el azul, el rojo y el naranja que predominan sobre el resto, en una paradoja ya que Andrea tiene acromatopsia, una enfermedad por la que sólo se perciben los colores blanco, negro, gris y todas sus tonalidades.

Ambos artistas se han mostrado muy contentos y satisfechos con esta experiencia, la primera de estas características que desarrolla el Museo Tiflológico de la ONCE, y en la que han estado presentes Ana Díaz, consejera general de la ONCE, Ángel Luis Gómez Blázquez, director de Promoción Cultural, Atención al Mayor, Juventud, Ocio y Deporte de la ONCE, María José Sánchez Lorenzo, coordinadora del Museo Tiflológico, y varios voluntarios que han mostrado algunas de las salas de exposiciones del museo.

Víctor Meliveo es fotógrafo y su discapacidad visual no le ha impedido desarrollar una extensa carrera en el mundo audiovisual. Define su obra como «heterodoxa y diversa» y a quienes se pregunten cómo una persona con discapacidad visual se dedica a la fotografía, les reconoce no ver «el detalle», pero sí «si la composición es buena y funciona».

Por su parte, Andrea Pérez es pintora, entre su formación artística destacan CFGS en Artes Plásticas y Diseño de Artes Aplicadas al Muro (Centro de Arte y Diseño Escola Massana. Barcelona 2019-actualmente). Cursó el Bachillerato Artístico en el Centro de Arte y Diseño Escola Massana (Barcelona 2019). Realizó un Taller de grabado con la artista Roser Salas (Barcelona 2017/2018).

Entre sus galardones, Andrea Pérez atesora el segundo premio en el Concurso [email protected] de la ONCE 2021; Premio del concurso para la realización de un mural en el Casal de Joves Palau Alòs, Barcelona 2020; Premio al mejor Trabajo de Investigación Artístico del Bachillerato, Escola Massana, Barcelona 2019. Además del segundo premio y exposición colectiva internacional de estudiantes de artes plásticas con la obra cerámica ‘La visió dels meus peus’.