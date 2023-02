El CGPJ asegura que cambiar las penas en la Ley del ‘solo sí es sí’ no hace peligrar el consentimiento

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) –

La presidenta del Observatorio de Violencia doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ángeles Carmona, ha asegurado este jueves que cambiar las penas en la Ley del ‘solo sí es sí’ no hace peligrar el consentimiento, como se alerta desde el Ministerio de Igualdad y Podemos.

En una entrevista a Antena 3, Carmona ha explicado que el espíritu de esta ley, que es poner el consentimiento en el centro, ya se estaba recogiendo en la jurisdicción en el Tribunal Supremo. Este organismo, según ha explicado Carmona, «ya decía antes de la ley que no había que exigir un acto heroico a la mujer o que hubiera una lesión física para poder acreditar un delito contra la libertad sexual».

Así, a su juicio, «el consentimiento se puede mantener» como está recogido actualmente en la Ley del ‘solo sí es sí’ y, además, «cambiar la penalidad para que, por la técnica jurídica no se reduzcan las condenas».

REVISAR LA PENALIDAD

La presidenta del Observatorio ha señalado que esta sería la propuesta de este organismo del CGPJ y de los expertos que lo forman que, según ha indicado, ya pidieron en su día «una revisión de la penalidad» para que, «en lo sucesivo» no se registren rebajas de penas. En este sentido, Carmona ha recordado que los cambios que pudieran realizarse entrarían en vigor con la propia reforma y que «todo lo anterior tendría que seguir siendo revisado».

En la entrevista, Carmona también ha salido en defensa de los jueces ante las declaraciones de diferentes miembros de Igualdad, que aseguran que el problema de la ley es de interpretación. La experta ha indicado que los jueces españoles son en su mayoría mujeres y tienen una edad media de 49 años, además de estar «perfectamente formados y con sensibilidad, concienciación y con respecto hacia este tipo de delitos».

EL CASO DE LA BOFETADA EN DIRECTO

Por otra parte, Carmona ha sido preguntada por la detención de un hombre que pegó una bofetada a su pareja en directo en una red social y por el hecho de que la víctima no quiera denunciarlo. La presidenta del Observatorio ha indicado que «por desgracia» en los juzgados ven a menudo «casos como este en los que la mujer no quiere declarar contra su agresor porque no es consciente» de que es víctima de violencia porque «la tiene normalizada». Ante esta situación, ha explicado, «tanto la fiscalía como los órganos judiciales pueden actuar de oficio».

En su intervención, ha señalado la preocupación que existe ante casos como este que ya se registran en menores de 14, 15 o 16 años, que ya han iniciado relaciones afectivas y que a esa edad «ya están sometidas» a la persona con la que mantienen dicha relación. Carmona ha destacado, en este sentido, la importancia de la educación que se da en los centros escolares y en las familias para que estas jóvenes sean capaces de identificar los primeros signos de violencia y control hacia ellas t no lo toleren.