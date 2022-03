El Gobierno regularizará a los ucranianos sin papeles en España y a los extranjeros que huyan de la guerra

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de este martes una ampliación de la Directiva de Protección Temporal, acordada la semana pasada en el Consejo de Ministros del Interior de la Unión Europea, para extender su ámbito de aplicación a nacionales de terceros países con residencia efectiva en Ucrania en el momento en que se produjo la invasión.

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha recordado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo que el mecanismo acordado en la UE permite acceder a sus beneficiarios a los permisos de residencia y trabajo en los 27 países de la Unión Europea, limitaba su aplicación a los ciudadanos nacionales de Ucrania y de terceros países con permisos de residencia de larga duración (5 años) en este país.

Sin embargo, en la iniciativa aprobada este martes se extenderá a los extranjeros que tengan vivienda habitual en Ucrania y se hayan visto afectados por la invasión rusa al país.

Del mismo modo, tal y como ha explicado Rodríguez, en España podrán acceder al permiso de residencia y trabajo los nacionales ucranianos que estuvieran en España desde el 24 de febrero y no pudieron regresar al mismo como consecuencia de la guerra, y también aquellos que estaban en situación irregular antes de esta fecha.

Además, según ha indicado la ministra portavoz, esta medida incluye a los cónyuges de aquellos que soliciten la protección y a sus hijos menores.

¿CUÁNTOS UCRANIANOS EN SITUACIÓN IRREGULAR VIVEN EN ESPAÑA?

Respeto al número de ucranianos que residen de forma irregular en España y que podrían beneficiarse de esta medida, fuentes gubernamentales consultadas por Europa Press señalan que no es posible hacer una estimación por la naturaleza de su irregularidad. Sin embargo, existe la posibilidad de hacer un cruce de datos que arroja una cifra no oficial y no exacta. En España, a 1 de enero de 2021, es decir, hace un año, había empadronados 112.034 ucranianos -los extranjeros se pueden empadronar sin necesidad de residir legalmente-.

Por otro lado, en junio de 2021, un total de 94.954 ucranianos constaban con tarjeta de residencia y otros 509 con autorización para estudiantes o familiares de éstos. Además, 1.037 ucranianos solicitaron asilo el año pasado. Así, en total, 96.500 ucranianos contaban en junio de 2021 con algún tipo de residencia legal en España. Si esta cifra se resta de los empadronados, quedarían en torno a 15.000 ucranianos que, en teoría viven en España pero no constan como residentes legales.

Sin embargo, de esta cifra habría que restar a todos aquellos ucranianos que estuvieran renovando su permiso de residencia -que no están en situación irregular pero tampoco constan como residentes legales hasta que no cuenten con su permiso renovado- y sumar a aquellos ucranianos en situación irregular que hayan decidido no empadronarse.

También hay que tener en cuenta que los ucranianos puedes desplazarse por la UE sin necesidad de visado durante tres meses, por lo que aquellos que acaban de salir del país y han llegado por sus propios medios a España no están cometiendo ninguna irregularidad administrativa aunque no tienen permiso para trabajar.

SIMPLIFICACIÓN DEL PROCESO

Por otra parte, Rodríguez ha anunciado que el Gobierno trabaja en un instrumento jurídico que permita la aplicación de la directiva de protección temporal de forma inmediata, mediante una simplificación de los trámites, de forma que las personas desplazadas que lleguen a España puedan obtener los derechos que les otorga la directiva de forma sencilla y rápida.

"Lo que se consigue es simplificar los trámites de las personas afectadas y que por la Directiva europea pueda acceder permiso residencia y su trabajo directamente", ha apuntado Rodríguez.

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han habilitado una web --https://www.inclusion.gob.es/es/ucrania/index.htm-- para ofrecer toda la información dirigida a las personas desplazadas de Ucrania.

Desde el departamento que dirige José Luis Escrivá han explicado que esta página se irá actualizando y en breve tendrá teléfonos de interés para personas que necesiten cualquier tipo de información o acogida en cualquier provincia, y que este martes estará también en ucraniano.





