El incendio forestal de Azuébar, el «más importante del verano» en la Comunitat, afecta ya a unas 500 hectáreas

La caída de un rayo de una tormenta seca en la zona es la causa provisional del inicio del fuego

CASTELLÓ, 15 Ago. (EUROPA PRESS) –

El incendio forestal declarado este sábado en Azuébar (Castellón), que ha obligado a desalojar a los vecinos de esta localidad –unas 300 personas–, afecta ya a unas 500 hectáreas, según el balance provisional y la primera estimación, aunque es probable que esta cifra aumente en las próximas horas.

Así lo ha dado a conocer la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, que ha mantenido este domingo una reunión de coordinación en el PMA del incendio forestal para conocer la evolución de las labores de extinción, donde, en declaraciones a los medios, ha catalogado el fuego como «el más importante del verano» en la Comunitat Valenciana.

El incendio todavía no está perimetrado y afecta a los términos municipales de Almedíjar y Soneja, además de Azuébar. No obstante, se ha conseguido frenar el avance de las llamas y los dos flancos del incendio evolucionan de forma «favorable», en los que no queda frente de llama aunque hay numerosos puntos calientes, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias a las 14.20 horas.

La causa provisional del inicio del fuego habría sido, según la primera estimación, la caída de un rayo de una tormenta seca que atravesó la zona en la tarde de este sábado, ha avanzado la titular de Justicia. No obstante, la Guardia Civil ha iniciado investigaciones para descartar otras causas.

El fuego se localiza entre las localidades de Azuébar y Almedíjar y la mayor parte de los esfuerzos se centran en detener la propagación del fuego hacia el noroeste, para evitar que entre en el parque natural de la Sierra de Espadán y genere una masa combustible que «cambiaría la situación», aunque ya hay una pequeña parte de esta zona protegida que se ha visto afectada.

MEDIOS AÉREOS Y TERRESTRES

En el lugar trabajan un total de 23 medios aéreos y alrededor de 350 efectivos terrestres, tanto de bomberos forestales de la Generalitat como de los Consorcios Provinciales de Castellón y Valencia, así como 154 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Se espera un refuerzo de alrededor de un centenar de efectivos de este último cuerpo, procedentes de Aragón, para esta tarde.

La consellera Gabriela Bravo ha detallado que la situación en un primer momento cuando se declaró el incendio fue «muy complicada» debido a que las llamas se iniciaron en una zona muy agreste, hecho que provocó que se generara una gran cantidad de humo.

A ello se han sumado las altas temperaturas registradas durante la noche y la madrugada –más de 40 grados–, que han dificultado el trabajo de las unidades aéreas. En este sentido, ha explicado Bravo, una de las razones por las que activó tan rápidamente el fuego fue el cambio de viento, que giró a poniente y se alcanzaron rachas de hasta 40 km/h en la zona.

HORAS «MUY DECISIVAS»

Los efectivos de emergencias y las poblaciones vecinas como Almedíjar van a permanecer «vigilantes» ante un posible cambio en la dirección del viento por la tarde. Al respecto, Bravo ha señalado que las próximas horas serán «muy decisivas» si se mantienen las actuales predicciones meteorológicas, una situación que, si finalmente se cumple, permitiría que por la tarde se diera por controlado el fuego.

No obstante, la consellera ha pedido «no aventurarse» al respecto porque «se siguen esperando tormentas que podrían incidir negativamente» en la evolución del incendio forestal.

Por otro lado, Bravo ha apuntado que el pasado miércoles se celebró una reunión ante la previsión de un fin de semana «muy complicado» en materia de incendios forestales. En este sentido, ha informado de que los cinco incendios declarados durante este sábado han sido ya controlados durante la noche.

SE ESPERA DAR «BUENAS NOTICIAS» POR LA TARDE

Por su parte, el jefe del servicio operativo del Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat, Jaime Páramo, ha detallado que los medios aéreos se encuentran trabajando en la zona desde las 07.30 horas y se espera que puedan continuar hasta las 21.30 horas.

El responsable, que espera dar «buenas noticias» sobre la evolución del fuego esta tarde, ha dado detalles sobre el incendio, que cuenta con una capa «muy estable» de humo que «no se puede penetrar», por lo que los efectivos están accediendo al fuego a través de las zonas en las que no hay humo.

El Centro de Coordinación de Emergencias, la Conselleria de Justicia y los ayuntamientos de los municipios de la zona han pedido evitar circular por las vías próximas al incendio y hacer caso de las indicaciones de los servicios de emergencia.