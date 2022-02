El joven de Elche pasa a disposición de Fiscalía de Menores, que determinará su ingreso en un centro socioeducativo

ALICANTE, 13 Feb. (EUROPA PRESS) –

El joven de 15 años detenido en Elche (Alicante) este viernes por presuntamente matar a sus padres y su hermano de 10 años ha pasado a primera hora de este domingo a disposición de la Fiscalía provincial de Menores, que determinará su ingreso en un centro de medidas socioeducativas especializado en adolescentes.

El menor ha pasado su segunda noche en una zona habilitada para personas de esta edad en el cuartel de la Policía Nacional de Elche. En un principio iba a pasar a disposición de Fiscalía este sábado, al cumplirse el plazo de 24 horas desde su detención, pero finalmente ha sido este domingo, según han informado fuentes policiales a Europa Press.

La Policía bajara la hipótesis de que el menor mató con la escopeta de caza de su padre primero a su madre y su hermano de 10 años y se esperó a que llegara su padre, que no estaba en ese momento en el domicilio familiar, y a quien quitó la vida posteriormente.

Los agentes tienen conocimiento de que fue otra hermana de la víctima quien, al no tener noticias de sus parientes, se desplazó a la vivienda el viernes y descubrió los cadáveres de sus familiares. Tras ello, dio aviso a la Policía Local.

Al parecer, el pasado martes por la tarde el menor mantuvo una discusión con su madre a raíz de las malas notas que había sacado en el colegio, por lo que los padres le confiscaron la red wifi que utilizaba para conectarse a internet.

Fuentes policiales señalan la «consternación» dado la «frialdad» y el comportamiento del menor, del que no se tiene conocimiento de que tuviera patologías previas. No obstante, apuntan que el menor era «muy activo» en un videojuego y en redes, aunque en persona era «tímido y no protagonizaba actos violentos» en el instituto.

El Ayuntamiento de Elche (Alicante) ha decretado tres días de luto oficial en memoria de las víctimas del triple crimen. Las banderas institucionales ondean a media asta en el exterior de los edificios públicos municipales.