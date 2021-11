El portavoz de los obispos ve como «un signo de esperanza» el lanzamiento de la «alternativa cultural» NEOS

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) –

El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha valorado el nacimiento de la «alternativa cultural» NEOS, presentada el pasado viernes por el presidente de la Fundación Valores y Sociedad, Jaime Mayor Oreja, como una señal de que «algo se mueve entre los católicos españoles» y como «un signo de esperanza».

«En estos días, las Semanas sociales celebradas en Sevilla y el lanzamiento de NEOS en Madrid, muestran que algo se mueve entre los católicos españoles a la hora de encarnar la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) y vivir la caridad política. Es un signo de esperanza si el adjetivo no desfigura el sustantivo», ha manifestado Argüello en un tuit publicado este domingo y recogido por Europa Press.

El portavoz de los obispos españoles se ha pronunciado así sobre NEOS –acrónimo de los cuatro puntos cardinales: norte, sur, este y oeste–, un proyecto basado en fundamentos cristianos que quiere defender «la vida, la dignidad de la persona, la familia, la libertad, España como nación y la defensa de la corona» y hacer frente al «proceso de destrucción del orden social», tal y como explicó Mayor Oreja, uno de sus impulsores, el pasado viernes, en la presentación de este proyecto, en el hotel Novotel Madrid Center.

«NEOS nace porque el hecho más grave de todos los que tenemos delante es un proyecto y un proceso de destrucción del orden social fundamentado en valores cristianos», señaló Mayor Oreja en el acto, en el que estuvo arropado por José Antonio Ortega Lara, los exalcaldes de Madrid Esperanza Aguirre y José María Álvarez del Manzano, el expresidente del PP catalán y fundador de Vox –partido que después abandonó–, Alejo Vidal-Quadras, o el exembajador de España ante la Santa Sede, Francisco Vázquez, entre otras personalidades.

Durante su intervención, Mayor Oreja indicó que «es necesario un cambio de actitud personal» e invitó a «revelarse, movilizarse» y decir «basta ya a lo que está viniendo hoy a España» que calificó de «suicidio histórico».

«Basta ya, no todo vale, no se pueden destruir los cimientos de nuestra sociedad como lo están haciendo, tenemos que saber movilizarnos, unirnos, no podemos seguir acomplejados, asustados, escondiéndonos», añadió.

Por ello, afirmó que NEOS nace para «sumar y unir» a los «millones de españoles que comparten estos fundamentos cristianos», para que quienes piensan así «no se sientan huérfanos». «No podemos seguir divididos aquellos que pensamos de la misma manera», enfatizó.

Además, subrayó que España necesita «regenerarse» y advirtió de que esto no ocurrirá «si sigue la persecución enfermiza de destruir la dimensión religiosa de la persona».