El PSOE renuncia a intentar cambiar la Ley Trans en el Senado, a la que no presenta ninguna enmienda

PP y Vox presentan veto y ERC quiere ampliarla a otros colectivos como los asexuales y no binarios

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) –

El PSOE no ha presentado enmiendas a la Ley Trans en su tramitación en el Senado, mientras PP y Vox insisten en vetar el texto y ERC ha presentado propuestas para ampliar el texto e incluir otras realidades, como la de las personas no binarias o de las asexuales, así como para garantizar un trato sin discriminaciones a las personas trans que piden protección internacional.

Los socialistas ponen fin así a su lucha por cambiar este texto aprobado por el PSOE en el Consejo de Ministros y que quisieron modificar en el Congreso para endurecer el cambio registral de los menores trans, así como el proceso de reversibilidad.

Tras no conseguir los apoyos suficientes a estas propuestas en la Comisión de Igualdad del Congreso, el principal partido del Ejecutivo decidió no mantenerlas para el debate de la ley en el Pleno de la Cámara baja. Ahora, se reafirma en esta postura para la tramitación de la norma en el Senado y ha decidido no enmendar nada del texto.

Quienes sí siguen la línea que defendieron en el Congreso son PP y Vox. Ambas formaciones han registrado en la Cámara alta sendos vetos a la ley para que su tramitación decaiga.

ENMIENDAS DEL PP

Sin embargo y, ante el previsible rechazo a estos vetos, los de Alberto Núñez Feijóo también han presentado 86 enmiendas al texto, con las que proponen la supresión del artículo referente a la autodeterminación de género o al cambio registral de nombre y sexo de los menores, así como de aquellos términos que aparecen en la ley y que, según denuncian, «oscurecen la existencia del sexo biológico».

Con esto último se refieren a aquellos términos que sustituyen las palabras «madre» y «padre» por «progenitor gestante», «progenitor no gestante» o «progenitor que conste como gestante», entre otros.

Los ‘populares’ también piden incluir en el artículo que prohíble las llamadas «terapias de conversión» que se especifique que no se considerará como tal «el asesoramiento médico o psicológico que realicen los menores o sus representantes legales para recibir el apoyo profesional sobre la posible disforia de género».

En línea con lo anterior, el principal partido de la oposición llama a eliminar los puntos en los que se llama a garantizar una atención sanitaria a las personas trans «conforme a los principios de no patologización, autonomía, decisión y consentimiento informados, no discriminación, asistencia integral, calidad, especialización, proximidad y no segregación»; que los menores que hayan cambiado su nombre en el registro tengan un trato conforme a su identidad; o aquellos que establecen sanciones frente a discursos o comportamientos discriminatorios, entre otros.

RECONOCIMIENTO A MÁS REALIDADES

Por otra parte, ERC, la formación que más enmiendas ha presentado a esta ley (102), busca ampliar el texto incluyendo realidades que, según exponen, se han quedado fuera de la norma, como las personas asexuales, no binarias. Además, proponen medidas para garantizar la autodeterminación de las personas trans extranjeras.

También quieren obligar a la Administración y a las empresas de más de 50 empleados a tener una Plan de Igualdad LGTBIA+ que contenga un diagnóstico de la situación del respeto a la diversidad; proponen que la LGTBIfobia se considere riesgo psicosocial; que se promocione de la investigación sobre el VIH; o crear un programa específico para dar solución a las grandes deficiencias farmacológicas de los tratamientos para personas trans.

Sus enmiendas también incluyen modificaciones en el texto para una mayor garantía del cambio de sexo en el Registro para los menores de 12 años o el endurecimiento de las sanciones a los medios de comunicación que incluyan contenidos LGTBIfóbicos, o la prohibición de ayudas a asociaciones que cometan, inciten o promocionen actos discriminatorios o de violencia contra el colectivo, entre otras.

Otras formaciones que han presentado enmiendas son PNV, todas ellas destinadas a garantizar el respecto a las competencias autonómicas en diferentes aspectos; Geroa Bai, que reclama un atención sanitaria multidisciplinar (medicina, endocrinología, psicología, psiquiatría, logopedia, trabajo social, enseñanza, equipo quirúrgico) en los procesos de cambio de sexo; y Ciudadanos, que propone crear un grupo de trabajo en el Consejo Superior de Deportes, para ajustar y modificar leyes y normativas pertinentes para «garantizar que las consecuencias jurídicas de la aplicación» de esta norma «no desvirtúen el correcto funcionamiento de las competiciones deportivas».