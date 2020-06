El secretario de Estado de Educación cree que los centros educativos no volverán a «un cierre total» el próximo curso

Alejandro Tiana comparece en el Congreso en vez de la ministra Celaá, cuya comparecencia había reclamado el Partido Popular

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) –

El secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, cree que los centros educativos no volverán a «un cierre total» el próximo curso por la pandemia del coronavirus, aunque no descarta «confinamientos parciales» o algún cierre de escuelas «localizado».

«Yo no creo, y no me lo tomen como predicción exacta porque no soy epidemiólogo, que los países europeos vayamos a un sistema de cierre total absoluto otra vez. Confío que no, pero sí que haya confinamientos parciales, localizados o cierres de escuelas o parte de escuelas», ha dicho en el Congreso de los Diputados.

Tiana ha comparecido en la Comisión de Educación y Formación Profesional este lunes en vez de la ministra Isabel Celaá, cuya comparecencia había pedido el Partido Popular para informar sobre el proceso de desescalada en el ámbito de sus competencias.

El ‘número dos’ de Celaá ha defendido la actuación del Ministerio en la gestión educativa de la pandemia, que obligó a cerrar en marzo todos los centros educativos de España. «Hemos aprendido a gestionar la incertidumbre», ha dicho Tiana justificando la política de acuerdos con las comunidades autónomas del Ministerio durante los últimos meses, que considera la única posible en un estado descentralizado.

«Rechazo las acusaciones de cobardía o de falta de liderazgo, porque es convicción absoluta en el modelo del Estado», ha dicho el secretario de Estado de Educación, que ha reconocido la necesidad de poner fin a la brecha digital existente, tener en cuenta el mantenimiento de las becas comedor o el servicio de transporte, así como garantizar el acompañamiento al alumnado el próximo curso, que será presencial.

Estas lecciones, ha indicado Tiana, deben estar presentes en las medidas a tomar para el nuevo curso 2020/2021, que, como ha indicado, seguirá estando «condicionado al Covid-19», ya que comenzará todavía «bajo amenaza de la pandemia» y con la necesidad de «mantener las necesidades sanitarias» que exige el Ministerio que dirige Salvador Illa.

En este sentido, Tiana ha puesto en valor el acuerdo conseguido el 11 de junio por las comunidades autónomas en la última reunión de la sectorial de Educación. En dicho documento de 14 puntos hay medidas relacionadas con las condiciones higiénicas, la recuperación de aprendizajes, la lucha contra el incremento del acoso escolar a través de los dispositivos electrónicos, las condiciones para garantizar el apoyo a los más vulnerables o las tutorías, entre otros aspectos.

También ha destacado que su departamento, junto con Sanidad, está trabajando en un guión de recomendaciones sanitarias que sirvan como base a las autonomías y que deberán desarrollar las consejerías de Educación y Salud de forma conjunta.

El objetivo, ha apuntado, es que el nuevo curso se lleve a cabo «en las mejores condiciones» y con la posibilidad de reaccionar de forma «ágil y coordinada» ante nuevas situaciones de pandemia. Se trata, ha indicado, de regresar a las aulas de forma «segura».

En la Comisión también ha comparecido Clara Sanz, secretaria general de Formación Profesional (FP), cargo creado en enero para potenciar estas enseñanzas, incorporadas a la denominación oficial del Ministerio desde que Isabel Celaá asumió la cartera en 2018. «No hay FP sin empresa», ha sido el mensaje que más ha remarcado en el Congreso, así como su relevancia en mercado laboral. «La FP frena el paro juvenil y mejora la empleabilidad a lo largo de la vida», ha defendido.

Sanz ha repasado los planes en curso del Ministerio en FP, destacando la aprobación el pasado mes de noviembre del primer Plan Estratégico de Formación Profesional, o la necesidad de adaptar estas enseñanzas a las necesidades del mercado laboral y los sectores productivos. También, la regulación de la FP Dual, que ha fijado como un objetivo para esta legislatura y a la que pretende incorporar a las pequeñas empresas. «No habrá reconstrucción sin FP», ha apostillado.

LOAS Y CRÍTICAS POR LA GESTIÓN DE LA PANDEMIA

En su mayoría, los partidos han felicitado al Ministerio dirigido por Celaá por la gestión de la pandemia. Aún así, las formaciones independentistas y nacionalistas han recordado a Tiana que son las autonomías las competentes en esta materia. En este sentido, la portavoz de PNV, Josune Gorospe, le ha reprochado el «empeño al tutelaje» que existe en Educación.

También la representante de Ciudadanos en esta Comisión, Marta Martín, ha felicitado al Ministerio por su labor. De hecho, ha conminado a la responsable de FP a continuar por el camino que ha trazado hasta ahora en dicha etapa. Sin embargo, a Tiana le ha pedido un mayor liderazgo en política educativa con el objetivo de reducir desigualdades, por ejemplo, en la prueba de la EBAU.

Por su parte, la representante de Más País, la diputada de Equo Inés Sabanés, se ha preocupado por el nivel de repeticiones del país con respecto al de otros estado del entorno y las consecuencias que esta situación puedan tener tras un curso condicionado por el Covid-19.

El PP ha señalado que sus felicitaciones al alumnado o profesorado no puede extenderse al Ministerio. El portavoz ‘popular’ en esta comisión, Óscar Clavell, ha reprochado a Tiana que acabado el mes de junio, los directores de centros escolares aún no sepan lo que van a tener que hacer el 1 de septiembre con el inicio de curso.

«Lo único que han hecho es liar a la comunidad educativa y desviar responsabilidades a las comunidades autónomas», ha indicado, para señalar que la situación de la Educación es «exactamente igual» ahora que antes de la pandemia. Su compañera de partido, Beatriz Jiménez, ha defendido las políticas puestas en marcha por el PP en materia de FP durante sus años de Gobierno y que, a su juicio, los socialistas no han aprovechado.

Desde Vox, su portavoz Joaquín Robles, ha recordado que en la sectorial del 11 junio «no hubo consenso» ya que se desmarcaron del acuerdo País Vasco, Comunidad de Madrid y «en cierto sentido» Cataluña, y cree que Tiana tiene un «serio problema» para definir el «consenso». Del mismo modo, ha rechazado que el Gobierno permita libertad de acción a las comunidades autónomas, en la contratación de profesores, protocolos a seguir el próximo curso, o las evaluaciones.

A su juicio, esta actitud incumple la Constitución y el derecho a la igualdad entre todos los españoles. La también diputada de esta formación, Georgina Trías, ha mostrado su preocupación por la apuesta del Ejecutivo de «adoctrinamiento laicista» impulsando las enseñanzas sobre «ideología de género».

Finalmente, los partidos que sustentan el Gobierno han tenido buenas palabras para los representantes de Educación y FP. El portavoz Unidas Podemos en esta materia, Joan Mena, se ha sorprendido de que haya partidos que denuncien «imposición» por parte del Ministerio, mientras otros hablan de » falta de liderazgo».

A su juicio, el departamento que dirige la ministra Isabel Celaá ha tomado durante la pandemia el camino de la «cogobernanza», algo que ha puesto en valor. Aún así, ha pedido a Tiana medidas que los menores no vuelvan «con miedo» al colegio. El PSOE, por su parte ha recordado a la oposición crítica que la situación ha sido excepcional y ha pedido coherencia al PP que, según ha explicado la diputada Luz Martínez Seijo, critican las medidas del Ejecutivo durante el estado de alarma y ahora las mantienen aunque ya no está en vigor.