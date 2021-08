El sector de las residencias ve «fundamental» e «imprescindible» que sus trabajadores estén vacunados

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) –

La Plataforma para la Atención a la Dependencia (PAD) ha advertido de que es «fundamental» que «el 100%» de los trabajadores de residencias y centros sociosanitarios estén vacunados, para que «prevalezca la salud pública y la salud de la población de alto riesgo», como una medida «imprescindible».

En declaraciones a Europa Press Televisión, la presidenta de la Plataforma para la Atención a la Dependencia (PAD), María Jesús González, ha señalado que «es fundamental que el 100% de los trabajadores estén vacunados». «También los familiares, son medidas de seguridad mínimas que tenemos que tener», ha añadido.

«No lo veo imposible, debe primar la salud pública y la salud del más débil, es población de alto riesgo. Es imprescindible», ha aseverado González en relación a si podría ser una norma efectiva legalmente, después de cinco comunidades autónomas aboguen por endurecer las medidas de prevención en estos centros, después de que los contagios en ellos se hayan multiplicado en las últimas semanas.

Por el momento, una de las soluciones con los cribados a aquellos empleados que han decidido no vacunarse, aunque desde la PAD creen que «no es suficiente», e insisten: «Deben estar vacunados».

«No se puede estar en contacto con residentes si no estás vacunado. Deberíamos llegar a suspender los contratos de forma temporal hasta que pase la pandemia o se vacunen. En nuestro centro no contratamos a nadie que no tenga la pauta completa», ha asegurado González, partidaria de suspender*temporalmente la relación laboral con aquel trabajador o trabajadora que no se haya vacunado. «No le veo otra opción», ha agregado.

POSIBLE TERCERA DOSIS: «CUANTO MÁS PROTEGIDOS, MEJOR PARA TODOS»

Ante la posibilidad de comenzar a inocular una tercera dosis a la población más vulnerable, la Plataforma para la Atención a la Dependencia han insistido en seguir las recomendaciones de los laboratorios farmacéuticos y las autoridades sanitarias. «Pfizer y la Comunidad de Madrid están recomendando la tercera dosis, cuanto más protegidos, mejor para todos», ha señalado.

Finalmente, González ha lamentado que «se abra la mano» con algunas de las medidas de protección, así com la actitud de la población joven, la que cree que podría ser la causa del aumento de los contagios en las residencias en las últimas semanas, aunque ha insitido en que estos centros son «entornos bastante seguros».

