Fundación Diversidad premiará a la Selección de Fútbol Femenino por su «trascendental» contribución a la sociedad

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) –

La Fundación Diversidad concederá a las jugadoras de la Selección Española de Fútbol Femenino una mención especial en la novena edición de los premios de la fundación, para celebrar su «trascendental contribución al mundo del deporte y a la sociedad española en su conjunto».

La convocatoria de los IX Premios Fundación Diversidad está abierta hasta el 30 de septiembre para aquellas empresas y organizaciones que quieran presentar sus buenas prácticas en gestión de la diversidad en el mundo laboral en sus distintas categorías: Pyme, gran empresa, institución o empresa pública, Centro Especial de Empleo, ONG y entidades del mundo de la cultura o deporte.

El jurado también tiene la prerrogativa de otorgar un reconocimiento especial a aquellas personalidades del ámbito mediático cuyos mensajes a favor de la diversidad e inclusión en España hayan sido influyentes.

Con el galardón, la Fundación Diversidad quiere agradecer el trabajo de las jugadoras españolas que «han emergido como figuras sumamente influyentes en la sociedad, impactando en diversos niveles».

La entidad valora que el poder de las futbolistas radica en su habilidad para transmitir un mensaje poderoso de sororidad y empoderamiento a través de su perseverancia y destreza con el que «han revolucionado la manera en la que se percibe el deporte» y han utilizado sus voces dentro y fuera del campo para promover los valores de la igualdad de género».

La presidenta de la Fundación Diversidad, María Eugenia Girón, ha subrayado que las jugadoras están liderando un cambio significativo en la percepción del deporte. «Su compromiso con la excelencia y la igualdad está allanando el camino para un deporte más inclusivo y diverso, donde las barreras de género son derribadas y se abren puertas a nuevas personas aficionadas», ha apostillado.

La gala de entrega de los premios se celebrará el 30 de noviembre en el espacio All in One de CaixaBank, en Madrid.