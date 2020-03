Gamarra acusa a Irene Montero de estar más «preocupada por el show» que por el contenido de la ley de Libertad Sexual

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) –

La vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra, ha acusado a la Ministra de Igualdad, Irene Montero, de estar «más preocupada por el show y el titular» que por el contenido del proyecto de ley de Libertad Sexual.

La dirigente del PP, en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, ha asegurado estar preocupado por la «frivolidad, la inconsistencia y la falta de responsabilidad» con la que Igualdad ha presentado el proyecto. Gamarra ha relacionado, además, la crisis en el Gobierno con posibles «errores de bulto y graves» en el texto aprobado por el Consejo de Ministros esta semana.

Para la dirigente del PP, lo verdaderamente preocupante es que al Ministerio lo único que «es que Podemos tenga un titular en un periodico aprobando lo que sea y con el coste que sea».

Gamarra ha mostrado, no obstante, la disposición de su partido a debatir la ley una vez que les sea entregada el texto y los informes que la acompañan. «Nosotros queremos leyes rigurosas que protejan a las mujeres y siempre y cuando (el proyecto) responda en el rigor necesario tomaremos decisiones y sobre todo participaremos en el debate parlamentario», ha indicado.

Sobre la asistencia del PP a las movilizaciones de 8 de marzo, la vicesecretaria ha rechazado que la formación esté rectificando respecto a la postura mantenida el año pasado. «Cada momento y cada contexto es distinto, que no se participara de forma oficial no significa que no hubiese dirigentes de partido; alcaldesas, concejalas, diputadas han participado en muchas movilizacion». Asimismo, ha atribuido la decisión del partido de acudir a las movilizaciones en la «polarización social» que el PP rechaza porque cree que «esa no es la manera de trabajar por la igualdad».

En cuanto a la decisión de la portavoz del Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, de desmarcarse de la postura oficial del partido, Gamarra ha eludido valorar sus declaraciones y ha defendido la libertad de todos los militantes y dirigentes. «La decisión de cómo cada uno lo celebra tiene que ser libre y ese respeto hará que alcancemos todas las metas, nadie es mejor ni peor haciendo las cosas si se comparte el mismo objetivo que es lograr la igualdad», ha explicado.

Finalmente, la dirigente popular se ha referido a la nueva reforma educativa, ha recordado la disposición de su partido de negociar la ley pero ha apelado a la voluntad del Gobierno de hacerlo. «Hemos tendido la mano pero consensuar es cosa de dos y Pedro Sánchez tiene que querer dialogar con nosotros», ha concluido.