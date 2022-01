Igualdad confirma que la mujer asesinada en Tudela (Navarra) es la primera víctima mortal de violencia machista en 2022

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) –

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, ha confirmado este lunes que la mujer asesinada a puñaladas en Tudela (Navarra) el pasado 7 de enero es la primera víctima mortal de la violencia machista.

Esta mujer, de 38 años, fue hallada sin vida en el domicilio que compartía con su marido el pasado 10 de enero, después de que su familia denunciara su desaparición, pues no tenían noticias de ella desde la semana anterior.

El juez de guardia de la localidad navarra ordenó la detención del marido de la joven que, según se desprende de las primeras investigaciones, se fugó a Francia sin su teléfono móvil tras supuestamente cometer el crimen. De hecho, fue localizado en la ciudad gala de Boiseredon, a seis horas de Tudela, donde fue detenido un día después del hallazgo del cuerpo de su mujer.

La víctima, explica Igualdad, no tenía hijos menores de edad y tampoco había interpuesto ninguna denuncia por violencia de género contra el supuesto agresor, ahora detenido.

Este caso se convierte, así, en el primero que sube a las estadísticas de víctimas mortales por violencia de género en el año 2022. Además, eleva a 1.126 el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003, cuando se comenzaron a contabilizar estos datos.

LLAMAMIENTO A LAS ADMINISTRACIONES

Tras hacerse pública esta confirmación, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha llamado a través de su cuenta de Twitter al «trabajo conjunto de todas las administraciones» para «la detección precoz» de esta lacra, para que «todas las mujeres tengan una salida a la violencia de género» y se pueda «llegar siempre a tiempo».

En 2021 fueron 43 las mujeres asesinadas por violencia de género, aunque existen otros tres casos que siguen en investigación, según ha informado Igualdad. Se trata del año con menor número de víctimas mortales por esta lacra desde que se contabilizan, por detrás de 2020, en el que se registraron 47 asesinadas.

Los datos del Ministerio alerta, por el contrario, Además, Igualdad ha destacado que el año pasado se registró un aumento de la violencia vicaria –la que se ejerce sobre las mujeres a través de los hijos– y también ha aumentado el número de consultas al servicio del 016, tanto a través de llamadas, como en las consultas online y por whatsapp.

UN ESTUDIO SOBRE LA INFLUENCIA DE LA PANDEMIA EN 2022

En rueda de prensa, la delegada de Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha calificado las cifras de 2021 como «positivas», aunque ha reconocido que el Ministerio no quiere «lanzar las campanas al vuelo», ni se «alegran» de esta situación, ya que se trata de contabilizar víctimas mortales.

Sobre las posibles causas de esta bajada, Rosell no descarta que siga siendo consecuencia de la situación generada por el Covid-19. Tal y como ha recordado «si el maltratador tiene a la víctima controlada 24 horas no necesita, conforme a su patrón machista, desarrollar una violencia más extrema» como el asesinato, por lo que, aunque 2021 no haya tenido un confinamiento como 2020, sí que el país ha seguido durante todo el año «en pandemia».

De hecho, desde Igualdad han anunciado que esta situación se esta analizando y que en 2022 se presentará un estudio sobre las posibles influencias de la crisis sanitaria sobre esta lacra.