La Guardia Civil baraja el factor humano como principal hipótesis del inicio del incendio de Montitxelvo

Toma declaración a varios testigos y trata de esclarecer si se trata de una causa intencionada o accidental

VALÈNCIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) –

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha confirmado que la Guardia Civil baraja el factor humano como principal hipótesis del inicio del incendio forestal declarado el jueves de Montitxelvo (Valencia), que ha quemado ya unas 2.500 hectáreas en un perímetro de 38 kilómetros y ha obligado a desalojar y confinar varios municipios.

En declaraciones a los medios este sábado desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) del incendio, Bernabé ha indicado que el instituto armado investiga las causas que han provocado el inicio del fuego y, de hecho, ha detallado que los agentes han tomado ya declaración a diferentes testigos.

Así, la delegada ha apuntado que la investigación deberá determinar si el inicio del incendio «se ha tratado de una causa humana intencionada o accidental», aunque ha afirmado que, en todo caso, el factor humano parece estar detrás del inicio de las llamas.

Por otro lado, Bernabé ha aprovechado para hacer un llamamiento a los vecinos confinados y desalojados para que «cumplan con las órdenes de no salir de sus casas o de no regresar» a las mismas. «Que no se acerquen a las zonas del incendio porque ponen en peligro sus vidas y las de las personas que están trabajando en la extinción», ha advertido.

«Si las localidades están desalojadas, los vecinos no pueden volver a sus casas, y si están confinadas, es mejor que se queden en casa. Son unas órdenes, sobre todo, para proteger su vida y su seguridad», ha explicado.

La delegada del Gobierno ha concretado que el dispositivo de Guardia Civil desplegado en la zona trabaja para que no se pueda acceder a las zonas desalojadas, con el fin de evitar también posibles robos. Además, aprovechando el fin de semana, ha pedido a la población que «evite acercarse» por estas zonas.

«LA COLABORACIÓN ES FUNDAMENTAL»

Bernabé ha expresado también el agradecimiento, solidaridad y apoyo del Gobierno de España a todos los efectivos que trabajan en la extinción del fuego. También ha mostrado «el compromiso para que sigan contando con todos los recursos necesarios», puesto que, ha argumentado, «la colaboración es fundamental y necesaria».

En este contexto, ha subrayado de que la Comunitat Valenciana «es consciente de que ya no puede contar con temporadas de incendios», puesto que ahora los fuegos «duran de enero a diciembre». «Nos tenemos que centrar durante todo el año», ha subrayado.

«Este 2023 ha sido un ejemplo claro de cómo los incendios se han cebado con nuestro territorio en los meses donde no esperábamos que lo hiciera», ha afirmado, por lo que ha llamado a tomar conciencia de esta situación para estar «prevenidos y preparados ante cualquier situación» durante «todos los meses del año».

Finalmente, ha puesto en valor en el trabajo de los cerca de 150 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de los agentes de la Guardia Civil desplegados en la zona. La UME, ha precisado, trabaja para tratar de ampliar los caminos de la zona del incendio con el fin de que puedan acceder por los mismos «todas las maquinarias» y los bomberos para trabajar así «de una forma más directa» para luchar contra las llamas y contener su avance.