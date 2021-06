La Madre del asesino confeso de Rocío Caíz: «Soy la que le dio la vida, pero no soy culpable de lo que hizo»

ESTEPA (SEVILLA), 12 Jun. (EUROPA PRESS) –

La madre del asesino confeso de Rocío Caíz, Jorgetta Negret, ha pedido perdón este sábado por el crimen, señalado que su hijo les ha «engañado hasta el último día» y pedido protección durante «un tiempo» para ella y otro hijo menor de 14 años que tiene porque teme represalias.

«Yo soy la madre que le dio la vida, pero no soy culpable de lo que hizo. Nos ha tenido engañados a todos y otra vez les digo que pido perdón al mundo entero, que me perdone como madre, pero que yo no tengo la culpa. Él lo que ha hecho lo tiene que pagar él», ha afirmando en declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press.

Jorgetta Negret ha explicado que tiene otro hijo con 14 años y familia en Rumanía y están «viviendo mal» los últimos acontecimientos y días.

Preguntada si teme represalias, ha afirmado que «sí, hay represalias». «La casa mía está rodeada de gente. Tengo otra vivienda que también la gente va dando vueltas. Tengo mi negocio, mi casa, mi niño que ya no puede ir al colegio, ya no va a tener vida. Pido por favor que la Policía los medios, alguien que nos protejan un tiempo porque no podemos vivir en nuestra casa ahora mismo. No tengo la culpa», ha expuesto.

«Sufro por Rocío, por Adrián y por todos», ha ahondado, antes de remarcar que «lo que él ha hecho, que lo pague», y que ha Rocío la ha tenido en su casa mientras tuvo relación como novia de su hijo de los 13 años hasta que se fue de casa al terminarse la relación cuando el bebé tenía 17 días, cuatro años más tarde.