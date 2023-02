Llop responde a Igualdad: «No es de recibo que en nuestro país salga más barato una agresión sexual que robar»

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) –

La Ministra de Justicia, Pilar Llop, ha defendido la propuesta del PSOE para reformar la ley del ‘solo si es si’ ante las críticas del Ministerio de Igualdad y ha acusado a Unidas Podemos intentar confundir a la opinión pública con sus argumentos sobre el consentimiento.

«Hay una cosa que me preocupa. No es de recibo que en nuestro país, que es pionero en la lucha contra la violencia de género, con esta ley se haya producido una rebaja de penas y que salga más barato agredir sexualmente a una mujer con violencia que robar», ha explicado Llop en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press.

La titular de Justicia ha puesto como ejemplo el hecho de que el robo con violencia o intimidación «esté castigado con 2 a 5 años de prisión y la agresión sexual con violencia, con una pena de 1 a 4 años». «¿Desde cuándo vale más la propiedad en nuestro país que la integridad sexual de la persona», se ha preguntado la titular de Igualdad.

Llop ha reconocido que «ha sucedido algo muy grave» con la rebaja de penas a «personas condenadas por unos delitos que la sociedad rechaza absolutamente, muy sensibles y muy viscerales» y admitido la necesidad de «poner una solución para las víctimas». La ministra ha reconocido que no tiene todos los datos sobre el número de condenas que han sido rebajadas, pero considera que, ante el análisis que han realizado en el ministerio de resoluciones judiciales, se ha visto la necesidad de corregir «unos desajustes».

Llop ha respondido a las críticas que ha recibido la reforma del PSOE por parte del Ministerio de Igualdad y de Unidas Podemos y les ha acusado «estar confundiendo a la opinión pública» con su argumentación sobre el consentimiento cuando, según Llop, en la propuesta socialista «el consentimiento queda absolutamente intacto». En este sentido, ha negado que los cambios que pretende introducir la parte socialista del Gobierno supongan «volver a modelos anteriores», como argumentan desde Unidas Podemos.

«Se pone el foco sobre algo que no existe», ha lamentado Llop para quien se está «está confundiendo a la opinión pública cuando se dice que la víctima tendrá que pasar por el calvario probatorio». Asimismo, ha criticado que se esté «dando una mala imagen de los jueces de nuestro país que están bien formados».

También ha criticado que la propuesta de Igualdad suponía una «exageración punitiva desproporcionada», algo que, en su opinión, es incoherente con los argumentos de Igualdad que siempre han sostenido que el objetivo de la ley no era punitivo.

«MARGEN PARA EL ENTENDIMIENTO»

Llop ha asegurado haber actuado con «absoluta lealtad» y «discreción» hacia la ministra de Igualdad, Irene Montero, durante la negociación de la reforma y considera que aún «hay margen para el entendimiento».

«Intentaremos seguir insistiendo y persuadirles de que es la única opción técnicamente viable para volver a las penas anteriores y que no se produzcan en adelante esos desajustes», ha explicado Llop para quien «es una reforma imprescindible porque hay que adecuar las penas y la única forma era esa».

Pese a la discrepancias entre las dos partes del Gobierno de coalición, Llop no considera que la situación sea irreconciliable. «Cada cual tiene sus posiciones, pero en política siempre hay que acudir al principio de lealtad y nos sentamos en la misma mesa del Consejo de Ministros», ha apuntado. Y ha hecho hincapié en que «éste es un ajuste que hay que hacer, no se tocan modelos, no se toca el consentimiento y lo único que hay que buscar es una vía para que las penas no sean desproporcionadas».