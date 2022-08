Montero confía en que la reforma del aborto y la Ley Trans «sean una realidad a finales de año»

Igualdad prepara para septiembre campañas sobre las nuevas masculinidades y el papel de los hombres en el feminismo

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) –

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha expresado su deseo de que la reforma del aborto y la Ley Trans sean «una realidad a finales de año». La titular de igualdad ha confirmado la aprobación definitiva este martes, por parte del Consejo de Ministros, de la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva antes de pasar al Parlamento y ha justificado su tramitación por la vía de urgencia.

«Es muy urgente para nuestro país, no sólo para hacer todas las modificaciones que tienen que ver con el derecho al aborto, sino también todos los derechos reproductivos; si no puedes decidir sobre tu propio cuerpo no puedes definir tu proyecto de vida», ha indicado la ministra en una entrevista en Radiocable recogida por Europa Press.

Montero ha destacado la importancia de esta reforma que incluye, además, el reparto gratuito de productos de higiene femenina en centros penitenciarios, escuelas o centros de servicios sociales. «Es una medida clave para combatir la pobreza menstual», ha indicado la ministra quien ha destaco otambién la importancia de que la menstruación «esté presente en el debate público y deje de ser un tabú, un estigma».

Por otra parte, la titular de Igualdad se ha referido a la Ley del ‘solo sí es sí’ aprobada la pasada semana en el Congreso. Montero ha reiterado que esta ley «es una victoria después de muchos años de lucha del movimiento feminista». «Es una excelente noticia que España se sitúa a la vanguardia en el reconocimiento del derecho a las mujeres», ha recordado Montero.

Para Montero, la ley «es una victoria», pero ha reconocido que «queda mucho por hacer» y ha mencionado la necesidad de continuar con los trabajos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género dentro de su agenda para los próximos meses.

La ministra de Igualdad ha puesto también el foco en «la necesidad de la educación afectivo-sexual, la sensibilización y el debate social» y ha asegurado, respecto a las críticas contra su Ministerio, que «todas las sociedades son machistas».

En su opinion, «los avances en los derechos feministas siempre son enormemente cuestionados y basta ver lo que ha pasado con la ley de violencia de género, la ley del aborto o la ley de igualdad como poco a poco siempre que hay un avance en derechos feministas hay una respuesta».

Por ello, ha asegurado que el Ministerio se «va a tomar muy en serio» iniciar una «reflexión sobre cómo los hombres también juegan un papel en la construcción de una sociedad feminista». Y, con este fin, ha anunciado la puesta en marcha a partir de septiembre de campañas «que tienen que ver sobre las nuevas masculinidades y del papel los hombres en el feminismo».