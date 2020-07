Mujeres lesbianas, trans y bisexuales encabezarán este sábabo la marcha del Orgullo, que recorrerá virtualmente Madrid

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) –

La manifestación del Orgullo 2020 recorrerá virtualmente las calles de Madrid este sábado, 4 de julio, e irá encabezada por una pancarta compuesta por mujeres lesbianas, trans y bisexuales (LTB) referentes en distintos ámbitos. La marcha de este año se desarrollará bajo el lema ‘Sororidad y feminismo para TRANSformar. ¡Mujeres lesbianas, trans y bisexuales en acción! Por las más vulnerables’.

Así lo han avanzado la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) y COGAM, Colectivo LGTB+ de Madrid, organizadores del evento en el que, además, habrá una segunda pancarta liderada por entidades sociales.

Esta marcha simbólica tendrá lugar a las 19.00 horas en formato exclusivamente online y discurrirá a través de un sistema de geolocalización virtual desde la Puerta de Alcalá hasta la Plaza de España de Madrid. Se podrá participar accediendo a la web ‘orgullolgtb.org’ y seguir una serie de pasos que se irán indicando.

La participación podrá realizarse de forma anónima o pública en función de las preferencias de cada participante. Se podrá elegir un nombre con el que visualizarse y un lema o pancarta personal, tal y como han precisado las organizaciones.

Una vez completado el diseño del avatar se le ubicará en el mapa y podrá interactuar con el resto de participantes a través de un chat. Cada persona podrá así participar en la manifestación y disfrutar de los distintos recursos que ofrecerá, entre ellos, la lectura del manifiesto del Orgullo LGTBI 2020.

También se podrá seguir las actuaciones de distintas artistas como Lolita Watson, Bastet (primera rapera abiertamente lesbiana), la DJ Telastica, Belenciana, o la cantante cubana, Klaudi y contará en exclusiva con el estreno del nuevo single de Ondina y el primer single de FREVVA. La marcha será retransmitida por la presentadora cómica, Elsa Ruiz.

PANCARTA DE MUJERES

La pancarta principal irá encabezada por la presidenta de FELGTB, Uge Sangil; la presidenta de COGAM, Carmen García de Merlo; Kim Pérez, feminista y activista trans; Carolina Iglesias, cómica y guionista bisexual; Miryam Amaya, activista trans; Lucia Sun, pansexual, fotógrafa de moda; Esperanza Montero, fundadora del grupo de bisexualidad de COGAM y primera presidenta del colectivo madrileño; Roberta Marrero, artista trans; Mercedes Sánchez Sainz, lesbiana, co-creadora de la Oficina de Diversidad sexual e Identidad de género de la UCM; o Itziar Castro, actriz lesbiana.

También estará Carla Antonelli, activista trans; Mili Hernández, primera mujer portavoz de COGAM, fundadora de su grupo de lesbianas y de la librería Berkana, primera librería especializada en temas LGTBI de España y América Latina y Trifonia Melibea, periodista y politóloga bisexual, docente e investigadora sobre temas de mujer y género en África.

Asimismo, formarán parte de esta pancarta Gema Hassen-Bey, medallista paralímpica bisexual; Arantxa Fernández, primera coordinadora del grupo bisexual de la FELGTB y primera vicepresidenta bisexual de COGAM; María Ángeles Goicoechea, lesbiana, coordinadora del grupo de investigación Igualdad y Género de la Universidad de La Rioja (UR); María Luisa García, activista lesbiana de derechos sexuale y coordinadora de proyectos de VIH en la Asociación Positiva.

También estará Lola Rodríguez, actriz trans; Camino Baro, activista intersexual y psicóloga; la pareja formada por Clara Castell, fotógrafa y Lolita Watson, artista; Cristina Ruiz, activista ciega lesbiana y Paloma del Río, periodista deportiva lesbiana.

«Aunque este año no salgamos a la calle para manifestarnos, porque tenemos que ser prudentes, no significa que, aunque no se nos vea, no se nos oiga. Por eso, animo a todo el mundo a participar en la manifestación virtualmente y que se sepa que seguimos estando aquí», ha dicho la activista trans Myriam Amaya, participante en la primera manifestación del Orgullo LGTBI de España, celebrada en Barcelona en 1977.

«Este año, seremos más visibles, más diversas y estaremos más unidas y más orgullosas que nunca. Este año, no hay barreras, porque pulso un botón y ya estoy con todas vosotras. Somos muchas, somos diferentes y nos juntamos entre iguales. La vida nos pondrá pruebas, pero los límites los ponemos nosotras. Este año nos reinventamos, hazte ver, más que nunca», sostiene Gema Hassen-bey.

Por otro lado, la pancarta de organizaciones sociales, que lucirá el lema ‘Orgullo es no dejar a nadie fuera de la reconstrucción social’, estará formada por representantes de CCOO, UGT, Amnistía Internacional, CEAPA, CEPAIM, CERMI, CESIDA, CNSE, COCEMFE, Fundación ONCE, Hogar Sí, MERP, MPDL, Plataforma de infancia, Plataforma de ONG de Acción Social, Plataforma del Tercer Sector, Plataforma del Voluntariado, Plena Inclusión, Secretariado Gitano, UDP y UNIJEPOL.