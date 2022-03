Podemos exige a PSOE que el Congreso investigue los abusos en la Iglesia: "El tiempo de buenas palabras ya pasó"

Quieren que se ponga ya fecha al debate y cuestionan la investigación del Defensor del Pueblo que prefieren el PSOE y PNV

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unidas Podemos reclamará este miércoles en la Junta Portavoces del Congreso que se ponga ya fecha al debate de su propuesta para crear una comisión parlamentaria que investigue los abusos en la Iglesia católica española, en contraposición de la iniciativa pactada por PSOE y PNV para sacar esta propuesta de la Cámara baja y encargársela a una comisión independiente liderada por el Defensor del Pueblo.

El presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, ha recordado que, "en un gesto de buena voluntad", su formación suspendió en dos ocasiones el debate sobre esta iniciativa a petición de los socialistas y con el objetivo de "llegar a un acuerdo".

Sin embargo, según ha explicado, las víctimas con las que ellos hablan les están "exigiendo" nuevos pasos en esta materia y Asens cree que "el tiempo de las buenas palabras ya ha pasado" y toca "tomar decisiones".

En rueda de prensa en el Congreso, ha señalado que a su grupo parlamentario no le gusta la propuesta de PSOE y PNV porque no creen que el Defensor del Pueblo sea el mejor mecanismo para este tema ya que, según ha apuntado, no tiene "ni poderes, ni competencias", como sí cuenta el Congreso.

UNA LEY QUE CREE UNA COMISIÓN DE LA VERDAD

Aún así, ha indicado que en la propuesta de Unidas Podemos están dispuestos a aceptar que el Defensor tenga un papel, junto con el resto de expertos nacionales e internacionales que, a su juicio, son los que deben pasar por esta comisión como un trabajo "previo" y "de estudio" a la creación de una "ley que cree una auténtica comisión de la verdad".

Sobre esta última no descarta la posibilidad de ponerla en marcha a través de un decreto ley del Gobierno, que se deba convalidar en la Cámara alta, o el registro de una proposición de ley, por parte de un grupo parlamentario.

Asens ha explicado que este martes se reúnen con el PSOE para intentar llegar a un acuerdo y les presentarán su lista de comparecientes y la guía que proponen para esta iniciativa. "Entendemos la preocupación del PSOE de no hacer un espectáculo", ha explicado el diputado.

Sobre la postura de los 'morados' si los socialistas finalmente no apoyan su propuesta, el presidente de Unidas Podemos en el Congreso ha indicado que lo hablarán con las víctimas con las que se reúnen y ellas serán las que marquen su hoja de ruta en este tema.





