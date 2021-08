¿Por qué callan las feministas? Seis miembros de una banda latina violan día y noche a una chica de Zaragoza durante 48 horas

Imagine el lector lo que se habría dicho y escrito estas últimas horas si los autores del hecho criminal que les vamos a narrar hubiesen sido españoles. Tal vez por eso no se han producido reacciones por parte de partidos políticos y organizaciones feministas. Sorprende sobre todo el silencio de Vox, una partido entregado al sistema para servir de contención a la verdadera disidencia identitaria.

Compare el lector la alarma social alentada tras la supuesta violación de una joven en Pamplona a manos de «La manada» con la escasa cobertura mediática dada a esta joven zaragozana que ha sido violada día y noche por una banda latina. Mientras los españoles tuvieron la oportunidad de conocer todos los detalles de los presuntos violadores de Pamplona, no se nos ofrecen datos acerca de la idemtidad de estos criminales. Tan solo que eran miembros de una banda latina.

¿Por qué se siguen desvinculando estos atroces sucesos que tienen por víctima a nuestras mujeres con la llegada a España de personas provenientes de sociedades caóticas donde los ataques de esta naturaleza se producen a diario? Los llamados progresistas prefieren atenerse a un diagnóstico falso antes que enfrentarse a la letal dolencia del enfermo al que dicen proteger. Y es que no nos engañemos: les importan las víctimas solo cuando pueden rentabilizar ideológicamente el suceso. Lo hemos comprobado recientemente con la trágica muerte del joven Samuel en La Coruña.

Un reflejo del buenismo que se ha instalado en una parte de la sociedad española, una postura que no es expresión de principios morales profundos sino de profunda insolidaridad con los de casa. Sobre todo con las mujeres. Sostienen las feministas que les preocupa la escalada de agresiones contra mujeres. Si a estas farsantes les preocupara de verdad, reaccionarían siempre de la misma forma y no mantendrían una doble actitud dependiendo del origen del delincuente.

Violación grupal

La presunta violación grupal a la que seis miembros de la banda latina Dominican Don’t Play (DDP) sometieron a una chica de 21 años en Zaragoza no fue algo improvisado, según Heraldo. La Policía está convencida de que los seis investigados sabían lo que querían y cómo conseguirlo. Por ello, invitaron a la víctima a una fiesta en un chalet con piscina y le dijeron que cogiera el biquini y ropa para un par de días. De esta forma, no solo engañaron a la joven sino también a sus padres, que sabían de sus planes y no se extrañaron ni dieron la voz de alarma al ver que no volvía a casa a dormir.

Cuando la llevaron a un piso, la chica creyó que se trataba de una «broma» pesada. Pero era algo peor que eso, porque parece que le habían suministrado algún tipo de droga de sumisión en la bebida que enseguida le provocó alucinaciones. Hasta el punto de que empezó a rascarse de forma compulsiva porque sintió que tenía «bichos» dentro del cuerpo, circunstancia que supuestamente aprovecharon el líder de los DDP en Zaragoza, Steven Guarionex V. M., y cinco de sus acólitos para convencerla de que podían curarla mediante un «ritual». «Me dijeron que la única forma de sacarme los bichos era manteniendo relaciones sexuales. Al principio lo hacían de dos en dos…», contó la víctima a la Policía.

«Se iban turnando día y noche para mantener todo tipo de relaciones sexuales»



Según el amplio atestado remitido por la Brigada de Información al juez de guardia, fue entre las 3.52 y las 5.47 del 24 de junio de 2020 cuando los propios encausados grabaron los vídeos que han llevado a su detención. Sin embargo, la joven permaneció desnuda y tirada en un colchón durante dos días, entrando y saliendo los investigados de la habitación para, supuestamente, aprovecharse de ella en «múltiples ocasiones». Porque, según la Policía, «se iban turnando día y noche para mantener todo tipo de relaciones sexuales». Y no solo eso, lo hacían burlándose de ella y profiriendo expresiones del tipo: «Calne, calne, calne pa los tigres (como se autodenominan los integrantes de los DDP)».

Sobre las 15.00 del 26 de junio, una patrulla localizó a la víctima en la confluencia de Cesáreo Alierta con Camino Cabaldós. Estaba tirada en el suelo, movía los brazos y los pies de forma extraña y todas sus frases resultaban incongruentes. Según los investigadores, la traumática experiencia ha provocado a la joven unas secuelas de tal gravedad que más de un año después, sigue en tratamiento psicológico y psiquiátrico. Y aunque ha pedido una orden de alejamiento para impedir que los investigados se le acerquen, teme las represalias y no se atreve a denunciar.

La mujer, un mero trofeo



La Policía Nacional no ignora en su informe cuál es el papel de la mujer para las bandas latinas. «Para sus miembros, el rol de la mujer es secundario y siempre supeditado al hombre, concibiendo el sexo femenino en muchas ocasiones como un objeto o trofeo. Esta cosificación de la mujer se acaba traduciendo en comportamientos vejatorios y denigrantes hacia ellas», señala.

Como prueba de esa actitud hacia el sexo opuesto, la Brigada de Información recuerda que cinco de los seis investigados arrastran antecedentes por violencia de género o maltrato familiar, con órdenes de alejamiento vigentes en algunos casos. Uno de ellos, incluso cumple actualmente condena por la violación de una menor en Cuarte de Huerva.

Un fugado muy escurridizo



El gran objetivo de la Policía pasa ahora por localizar a Mustapha Kamel A., el único de los presuntos agresores que ha conseguido darse a la fuga. Y no parece que lo vaya a tener fácil, porque sus antecedentes evidencian que se trata de un tipo escurridizo. De hecho, le constan 33 reseñas desfavorables, la mayoría de ellas por órdenes de detención y personación. Pero es que son hasta cuatro los juzgados de lo Penal o Instrucción de Zaragoza que tratan de localizarlo para que ingrese en prisión por distintos delitos de robo con violencia o intimidación.

Por su parte, alguno de los abogados que defienden a los últimos detenidos por estos hechos ya han anunciado su intención de recurrir el auto de prisión. Uno de los abogados de la defensa, Cristian Monclús, recuerdan que la víctima no ha denunciando por violación a sus supuestos agresores. Y entiende que el resto de los delitos que se les imputan -detención ilegal, lesiones o contra la integridad moral-, que también niega, no justificarían “de ninguna manera” una medida tan severa como la prisión provisional.