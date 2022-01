Registradores hacen un muestreo sobre bienes inmatriculados que no constan a la Iglesia y concluyen que es la titular

Aseguran que todos los bienes están «correctamente inscritos»

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) –

El vicedecano del Colegio de Registradores, José Miguel Tabarés, ha explicado que todas las propiedades que aparecen en el listado de 35.000 bienes inmatriculados por la Iglesia están «correctamente inscritas» y ha añadido que en el informe entregado por la Conferencia Episcopal al Gobierno «en ningún momento se dice que la Iglesia vaya a devolver mil bienes», lo cual no quiere decir que no sean de su propiedad. De hecho, han realizado un muestreo sobre los bienes que a la Iglesia no le constan o sobre los que le faltan datos y han concluido que los titulares de los mismos son los obispados.

«En el informe (de la Conferencia Episcopal) se hace referencia a una serie de incidencias que surgen del listado que publica el Gobierno; ellos aprecian diversas disparidades con ese informe, pero las inscripciones, en ningún momento se ha puesto en duda que hayan sido realizadas correctamente», ha matizado José Miguel Tabarés en declaraciones a Europa Press.

Según ha precisado, «el Colegio de Registradores lo que ha hecho en todo momento es aplicar la ley» y ha recordado que, hasta el año 2015, existía un procedimiento específico en virtud del cual la Iglesia podía, con certificación eclesiástica, solicitar la inmatriculación de determinadas fincas.

En este sentido, considera «totalmente incorrecto» decir que esos bienes fueron inmatriculados por la Iglesia indebidamente porque, en realidad, fueron inscritos «de acuerdo a la ley vigente y en base a la petición realizada por la propia Iglesia católica».

En concreto, con respecto al informe de 1.000 bienes inmatriculados sobre los que el Gobierno dice haber llegado a un acuerdo con la Iglesia, el vicedecano del Colegio de Registradores ha explicado que «en ningún momento del informe publicado por la Conferencia Episcopal Española se dice que se vayan a devolver mil bienes sino que hay mil bienes en los que hay incidencias».

No obstante, Tabarés ha puntualizado que estas incidencias «en ningún caso implican por sí mismas que la titularidad no sea de la Iglesia sino que tienen que investigar más ellos en su propia documentación la identificación de las fincas o quién llevó la documentación al registro».

Precisamente, ha explicado que, desde el Colegio de Registradores han realizado un «pequeño muestreo» sobre los bienes que a la Iglesia no le consta inmatriculación (31) o sobre los que dicen que les faltan datos para identificarlos (608), y los registradores han concluido que los bienes sí están a nombre de los respectivos obispados.

«Se hace referencia a un número de bienes que no les consta en su documentación, lo cual no quiere decir que esas inscripciones se hubieran practicado sin que se aportase esa documentación, de hecho hemos hecho un pequeño muestreo entre los bienes identificados y hemos comprobado que en las inscripciones consta quién expidió la certificación, en qué fecha, qué documentación acompañó, con lo cual, se puede haber traspapelado esa información dentro de los obispados y es posible que no les conste pero eso no quita para que la inscripción esté practicada adecuadamente y a nombre del propio obispado», ha detallado Tabarés.

En el informe de la Iglesia sobre las incidencias detectadas, entregado el pasado lunes al Gobierno, también aparecen 84 bienes que pertenecen a comunidades religiosas; 111 bienes que aparecen duplicados en el listado –lo cual no quiere decir que figuren dos veces en el registro–; y 276 que se han vendido o expropiado y que, por tanto, ya tienen un nuevo titular.

También aparecen media docena de bienes que pertenecen, en realidad, a otras confesiones religiosas, por ejemplo, uno es un terreno cuyo titular es la comunidad judía. Tal y como indica Tabarés, el bien está correctamente inscrito en el registro a nombre de la comunidad judía y el error se produce al incluirlo en el listado remitido por el Gobierno al Congreso.

Por otro lado, la Iglesia ha detectado 621 bienes que fueron adquiridos por métodos diferentes a la certificación (compraventa, donación, permuta, herencia); y otros 691 que fueron inmatriculados o adquiridos por otros títulos anteriores al periodo estudiado, de 1998 a 2015.

A pesar de estas incidencias detectadas por la Iglesia, el vicedecano del Colegio de Registradores ha querido aclarar que esto no pone en duda que estas propiedades se inscribieran debidamente. «Todas están correctamente inscritas, las 35.000», ha abundado.

Lo que sí puede suceder, según puntualiza, es que ahora aparezcan ayuntamientos que reclamen alguno de esos 35.000 bienes. En ese caso, deberán dirigirse al juzgado para que el magistrado resuelva si el bien es de la Iglesia, tal y como aparece inscrito en el registro o si es del ayuntamiento. En algunos casos, según ha indicado Tabarés, el juez ha resuelto a favor de la Iglesia y otras, en contra.

Sobre si este asunto de los bienes inmatriculados de la Iglesia supondrá una mayor carga de trabajo para los registradores en España, el vicedecano del Colegio de Registradores ha explicado que ellos examinarán los bienes del listado en que hay incidencias para facilitar a las partes implicadas todas las particularidades de ese bien, pero ha insistido en que del informe de la CEE en ningún momento se deduce que con relación a dichos bienes haya que inscribir ninguna transmisión a otra persona.