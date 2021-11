Ribera destaca las «ganas de llegar a acuerdos» en la COP26: «Hay sensación de que debemos pisar el acelerador»

MADRID, (EUROPA PRESS)

La vicepresidentan tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, se ha mostrado convencida de que existen «ganas de llegar a acuerdos» por parte de los países en la XXVI Cumbre del Clima que se celegra en Glasgow (Reino Unido) y se ha remitido a la manifestaciones de los líderes políticos en la primera semana.

«En general hay muchas ganas de acordar, ha habido una experiencia muy traumática en estos meses desde que celebramos la COP25 en Madrid; existe una sensación de que debemos pisar el acelerador y hay espacio para llegar a acuerdos en todo», ha indicado Ribera en una entrevista en la RNE recogida por Europa Press.

En cuanto al pesimismo transmitido por las organizaciones sociales respecto a los avances de Glasgow, ha admitido que «es desesperante tener la impresión de que se va más despacio del ritmo que se necesita para cambiar las cosas» y ha reconocido la «preocupación» y la existencia de una «intensidad muy fuerte en la necesidad de respuesta». Para Ribera, es necesario lanzar «mensajes claros», pero ha manifestado ser «optimista» respecto al futuro.

Respecto a la resistencia de la gran industria a los cambios, ha explicado que se trata de una «transformación transversal y muy profunda». «Necesitamos máximas renovables, máxima electrificación y, sin embargo, en los momentos en los que se producen esos cambios se notan las tensiones, como que no se introduce las renovables a la velocidad que se necesitan o no hay materiales disponibles para hacerlo, aún falta cierta cultura ciudadana sobre cómo movernos y el transporte es una de las grandes cuestiones que no está resuelta».

Para Ribera, todo esto «requiere cambios sistémicos muy importantes en los que el mayor protagonismo debe ser el de los gobiernos y debe ejercerse una presión regulatoria importante; es un cambio social muy relevante».