Subirats: «No creo que exista ningún problema con el castellano en las universidades catalanas»

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) –

El ministro de Universidades, Joan Subirats, ha negado que exista un «problema» con el castellano en las universidades públicas catalanas. «No creo que exista ningún problema con el castellano en las universidades catalanas», ha señalado en un encuentro informativo.

En este sentido, ha recordado que lleva 47 años dando clase en universidades catalanas. «Más bien tuve problemas para enseñar en catalán los primeros años, es un problema que yo recuerdo, pero no con el castellano», ha añadido al ser preguntado por esta cuestión.

Según el ministro, tanto los contenidos como la lengua en que se imparten forman parte del funcionamiento del sistema universitario, en el que las universidades tienen «autonomía» y prevalece también «la decisión de los propios docentes». «Otra cosa es que cada comunidad autónoma tenga sus propias voluntades e intenten incentivar», añade.

La Conselleria de Investigación y Universidades de la Generalitat catalana pretende comenzar a implementar entre finales de marzo y principios de abril un plan de fortalecimiento del catalán en la universidad, cuyos objetivos se definirán en una jornada el próximo 21 de enero con la comunidad universitaria.

Aunque aún no se conocen cuáles serán las propuestas, el pasado mes de junio, los rectores de la Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) suscribieron el ‘Compromiso contra la crisis educativa’, lanzado por el movimiento estudiantil catalán el pasado mes de abril, en el que se incluye como prioridad parar lo que consideran como una «regresión que sufre la lengua catalana en la docencia e investigación universitarias». Para ello, se propone fijar un mínimo del 80% de docencia en catalán y que todos los Grados se puedan cursar íntegramente en este idioma.

Sin embargo, según datos correspondientes al curso 2019-2020 de la Generalitat, un 75% de las horas de docencia de los Grados se imparten en catalán, mientras que un 14% se ofrecen en castellano y un 10,9% en inglés, mientras que en los Másters habilitantes, el catalán está en el 52% y en los no habilitantes se sitúa en el 35% de las horas de docencia.

MESA DE DIÁLOGO

Durante el encuentro, el barcelonés también ha hablado sobre la iniciativa del Gobierno de constituir una Mesa de Diálogo sobre Cataluña. «Para mí, es una buena noticia que esa Mesa de Diálogo exista, todo lo que pueda hacer para que funcione bien, estaría bien», ha señalado Subirats al ser preguntado sobre si ha sido llamado para participar en ella. Precisamente, su antecesor, Manuel Castells, iba a formar parte en un primer momento de dicha Mesa, pero finalmente no participó en ella.

«Sobre mi presencia, aún no está muy claro que haya una presencia mía en esa Mesa de Diálogo, porque hubo dos formatos distintos, una en la que estaba Castells, pero luego cambió la composición de la ‘delegación’ catalana y también cambió la presencia de ministros del Gobierno», ha afirmado. «Tendremos que ver cómo acaba esto configurándose cuando se celebre», ha agregado, para dejar claro que su participación en la misma no es decisión suya. «En el caso de ser así, será así, pero de momento no ha sido así», ha concluido.