TodoVaASalirBien, la iniciativa nacida en Italia con la que los niños españoles llenan las ventanas de ánimo y color

MADRID, 16 Mar. (EDIZIONES) –

Durante la cuarentena establecida para combatir la epidemia actual de coronavirus, son muchos los niños españoles que se están sumando a la iniciativa #TodoVaASalirBien o #TodoIráBien y están decorando sus ventanas de coloridos arcoiris y mensajes de ánimo.

La idea, que está comenzando a arrancar en España en los últimos días, proviene precisamente del país europeo más golpeado por la enfermedad, Italia, donde nació al abrigo del ‘hashtag’ #AndràTuttoBene en redes sociales como Twitter e Instagram.

Italian children in forced quarantine are spending their time painting rainbows (with the caption «everything’s gonna be alright») on sheets to hang outside and remind people not to lose hope. #TuttoAndràBene #EverythingsGonnaBeOkay pic.twitter.com/1ugIMYqRtz

— Inner Room_7_11 ? ?????????? (@InnerRoom_7_11) March 12, 2020