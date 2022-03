Villacís llama a no utilizar el 8M para hablar "de la guerra" ni "confrontarse" entre mujeres

Villacís llama a no utilizar el 8M para hablar "de la guerra"...



La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, interviene en la presentación de la 18ª edición de su informe 'Women In Business' - Eduardo Parra - Europa Press







MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha aseverado que este 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, no es un día para hablar "de la guerra" ni de "ninguna otra polémica", así como tampoco de "confrontarse" y "utilizarse" entre mujeres.

Así lo ha destacado en la apertura del evento de presentación del informe 'Women in Bussines', sobre liderazgo femenino en la empresa española, que realiza la auditoría, consultoría, tecnología y asesoramiento legal fiscal y financiero Grant Thornton, en colaboración con Europa Press y la Cámara de Comercio de Madrid.

"El Día de la Mujer siempre suscita muchos debates (...) este año sobre la guerra, aunque afortunadamente la gran mayoría de los españoles tenemos claro que se produce una invasión, y cabe decir que las mujeres sufrimos especialmente las guerras", ha manifestado Villacís, en declaraciones recogidas por Europa Press en referencia a la situación en Ucrania.

Pese a que este debate protagoniza la actualidad, ha llamado a no centrar el 8M en ello. "Hoy no es el día de hablar de la guerra, ni de hablar de otra polémica, no es el día de confrontarnos ni utilizarnos", ha instado.

Así, ha llamado a "reflexionar" sobre lo que se esta haciendo con el feminismo, que ha sido siempre "una historia de suma". "Tengas los valores que tengas, siendo de izquierda, centro o derecha, el feminismo consigue cosas cuando no nos utilizan", ha apostillado.

Villacís ha llamado así a centrarse en debate del feminismo como el que aborda 'Women in bussiness', "la incorporación de la mujer al mercado de trabajo en condiciones de auténtica igualdad".

"El gran problema es que las mujeres no llegan a ser directivas de grandes empresas, es una cuestión de general que tiene que ir cambiando", ha abogado. Y es que, según la vicealcaldesa de Madrid, "tienen que ser las mujeres las que estén eligiendo para tirar de otras mujeres".

Asimismo, Villacís ha apuntado a la importancia de debatir sobre "cosas reales" relacionadas con el feminismo, como los problemas de conciliación y maternidad a la hora de acceder al mercado laboral.

"Ese es el debate que tenemos que tener en España, lo que permite que las mujeres seamos independientes, autónomas y que nos sintamos mejor con nosotras mismas, esa es la piedra angular para mí", ha aseverado.