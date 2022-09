Vox estudia acciones judiciales contra Montero por sus declaraciones sobre sexualidad y niños: «Es un caso muy grave»

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) –

Vox estudia acciones judiciales contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, por sus declaraciones en las que hizo alusión a las relaciones sexuales de los niños. Así lo ha confirmado el portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, quien ha asegurado que la formación presentará una proposión para pedir la dimisión de la ministra, el cese, o en su caso la reprobación y estudia acciones judiciales al entender que están ante «un caso muy, muy grave».

El dirigente de Vox, en una entrevista en TVE recogida por Europa Press, ha reprochado a Irene Montero que no haya rectificado sus declaraciones y ha reaccionado ante las críticas con «un ataque». «No estamos dispuestos a que un miembro de este gobierno con rango de ministra esté hablando de cosas tan graves de una manera tan superficial y, cuando se le da la oportunidad de rectificar, por si acaso de ha equivocado, cosa que no es imposible, en lugar de pedir perdón por esas palabras tan ofensivas para las familias no rectifique nada».

En opinión del portavoz parlamentario, con su reacción, Montero «consolida la idea de que lo que está diciendo es que los niños y las niñas pueden tener relaciones con adultos si media consentimiento por parte de esos niños».

Al ser preguntado por la posición de VOX sobre la educación sexual de los menores, Espinosa de los Monteros ha respondido: «Que los adultos no puedan tener relaciones sexuales con los niños, las niñas ni con les niñes, aunque haya aparente consentimiento de los niños, las niñas y les niñes, como dice la señora ministra, porque sexualidad y niños en la misma frase produce un poco de prevención».