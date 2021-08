Este sábado 28 termina el plazo para reclamar por el Popular

Navas señala que estos días se están produciendo muchas consultas para no perder este último tren. “O se presenta la demanda antes del 28 de agosto o se remite un burofax que interrumpa la prescripción y que nos permita presentar la demanda más adelante”, explica el socio-director de navascusi.com.

Su mensaje para los accionistas del Popular es claro: “El Santander, como heredero del Popular debe de responder de la información defectuosa facilitada al mercado; pero el momento de actuar si no se ha hecho ya es ahora; más tarde del 28 de agosto sería llegar tarde”, advierte el experto.

“El Popular minusvaloró el riesgo inmobiliario y transmitió una imagen de solvencia que no respondía a la realidad; debe de asumir su responsabilidad, pero formalmente lo que no se haga ahora, después no será posible reclamarlo”, concluye el socio-director de navascusi.com