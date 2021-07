Mitos asociados al dogecoin y qué tienen de cierto

Algunos son más ciertos que otros, pero en todo caso, es probable que una persona no esté bien informada, dejándose llevar por creencias sin fundamento. Por ello, es importante conocer que hay detrás de esta innovación y cuáles son los mitos que sí son verdad. Uno de los más curiosos es que se dice que la criptomoneda empezó como un chiste o una broma entre un par de ingenieros que para ese momento trabajaban en la IBM. Y sí es verdad, lo cual explica un poco el curioso nombre de esta criptomoneda, que está inspirada en un perro, el cual se llama “Doge” y su raza es Shiba Inu.

De ahí en adelante creció hasta tener su propia blockchain, aparte de contar con plataformas que fomentaban su intercambio y servicios que la aceptaban como método de pago. Aunque el dogecoin dispone de una cadena de bloques, aún están trabajando en descentralizar más el sistema, puesto que gran parte del capital en dogecoins se encuentra alojado en unos pocos monederos; para ser más preciso, más del 60% de los fondos está guardado en 100 direcciones Doge.

¿Cómo es la producción del dogecoin?

Es fácil creer que por ser una criptomoneda, ésta tendría un límite de emisión de unidades, tal como ocurre con el bitcoin. Sin embargo, no es así, solo al principio hubo un tope que después se eliminó, por lo que cada día se producen millones de dogecoins, es decir, miles de unidades por minuto. A los efectos de la oferta y la demanda, tal vez en el futuro se restrinja la producción, para hacer que un dogecoin tenga más valor. En todo caso, es interesante comprar dogecoin en españa para hacerse de algunas unidades de este activo y diversificar los fondos. Vale decir que el dogecoin ha sido respaldado por nombres conocidos de diferentes industrias, como es el caso del músico Gene Simmons, el propietario de un equipo de básquet, Mark Cuban y del dueño de Tesla, Elon Musk. De la misma forma, varias páginas web y plataformas de intercambio de criptomonedas la han incorporado, como parte de los recursos a comprar, transferir o vender. Por las distintas redes sociales se puede observar a grupos y comunidades haciendo campaña por posicionar al dogecoin entre las criptomonedas destacadas del momento.

¿Cuáles son las diferencias entre el bitcoin y el dogecoin?

La primera puede ser la que se comentaba previamente, que el bitcoin tiene un tope de producción, mientras que el dogecoin no dispone de un límite. A pesar de eso, no ha parado de repuntar, como lo reseña el siguiente escrito. Otra diferencia es que no se sabe quién está detrás del bitcoin (quién lo creó, principalmente), pero los creadores del dogecoin sí se conocen por nombre y apellido (Jackson Palmes y Billy Markus). Así que no hay ningún misterio con relación a su creación, ni tampoco especulaciones sobre si fue producto de una empresa o de individuos. Hablando de origen, el bitcoin se diseñó de forma muy técnica, incluso con documentación que detallaba cómo iba a funcionar y cómo se comercializaría. El dogecoin, como fue creado a partir de una broma que surgió entre amigos, al principio solo fue comentado en foros de internet, sin documentación técnica que indicara sus detalles. Por sorpresa, tuvo muy buena recepción y hoy en día es una de las criptomonedas más conocidas. Tanto así que algunos vinculan el famoso perro que acompaña dicho activo con el dogecoin, tal como si fuera su logotipo, cuando en realidad solo hacía referencia al nombre.