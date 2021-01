Afiliados de Vox Málaga denuncian: «Barbie y El chusquero amenazan con excluir a cualquier afiliado que tenga relación con Armando Robles y Alerta Digital»

Pepe Garrido Pérez (Remitido).- Esta es la frase que está en boca de Jacobo Vázquez y Patricia Rueda. Esto es lo que nos dicen a todos los afiliados. Estas son las únicas palabras que oyen los que han tenido un puesto en Vox Málaga: “No compartáis cosas que hacen daño al partido”.

El día de “Puertas Abiertas” en la sede, con la excusa de recaudar material para las monjitas, se fueron congregando a lo largo de la tarde, numerosas personas, no sólo con el fin de donar, sino también saludar a Barbie Botox. Nuestra querida Barbie de extrarradio, se encontraba acompañada por el chusquero y su *Dorota Carmen Barrios. Al igual que Rajoy le sujetaba el bolso a Soraya, Afrocarmen Barrios le sirve de perchero a Barbie, pero con una sonrisa que se va a tener que dibujar en la mascarilla para que se le vea bien. Ella piensa: “Todo sea por mi Antonio Luna, que quiere ir en las listas”, y así la parejita fuengiroleña se han convertido en los domésticos de la Rueda, ella su criada y él de portero. Lo llamaban sólo para que abriera la sede, y por esa difícil tarea fue recompensado como vicesecretario de Organización (¡toma ya!) y Dorota de vicepresidenta ¡Qué felices están los viceamiguísimos! Pues ese día, también recordado porque Noelia le hizo un regalo al Chucky y la Barbie, como prebenda (cosa prohibida en Vox, recibir regalos personales), se supone, que iban a entrevistar a afiliados para constituir la Gestora. Varias fuentes comentaron el tiempo que les hizo esperar Barbie a muchos de los citados, me informan hasta de dos horas. A esta mujer atea de V&L se le ha subido el cargo y se ha vuelto déspota, ignorando, despreciando, sin respetar a las bases, tirana, cacique, abusona y rebuznona que le falta decir «hiaaa» cuando termina de hablar.

Cuando se apaga la cámara es servil con el poderoso y déspota con el humilde, ahí es donde se demuestra la clase y ella ninguna, ni dentro ni fuera, aunque la mona se vista de seda, mona se queda.

Tras la larga espera para la audiencia de Lady Botox y Chucky El Sargento Diabólico, que nadie se crea que entrevistaron para ver qué conocían del partido, ni la gestión que habían llevado, ni qué aconsejaban para el futuro. No, la realidad es otra, los dos con el semblante serio y metidos en su papel de conciliadores, les comentaban que no les afectaba los artículos publicados en Alerta Digital, que no los leían, peeeeero: “No compartáis cosas que hacen daño al partido”.

¿Dónde estaba Lady Botox y el sargento Chucky cuando criticaban y se enfrentaban a José Enrique Lara? ¿Le preocupó alguna vez a Madrid todas las mentiras sobre el equipo de Lara y los ataques íntimos hacia su persona? ¿Movió alguien de Vox un dedo cuando lo retuiteaban o compartían en Facebook e Instagran? ¿Y cuando en Facebook en un artículo que llamaba sinvergüenza a José Enrique Lara, Enrique de Vivero le dio un “me gusta”?

La respuesta es no: No movieron un solo dedo.

Y ahora noooooo, no le afecta a la Barbie, por eso amenazan a los afiliados de Vox con que cualquiera que tenga relación con Armando Robles o lea Alerta Digital, será expulsado del partido. Este es el despotismo de la no afectada y la tiranía del Chusquero.

Y hay mucha gente que, esperando que le den un puestecito está asustada. Ya no se cuelga en los grupos de WhatsApp como antes, cada vez que salía un artículo, es más si comentas sobre ello, todos han oído hablar pero nadie lo ha leído. Lo están consiguiendo… ¡hasta que reparta los puestos! Y cuando vean que no cuentan con ellos nada más que para barrer y fregar la sede, para donar en la campaña de Lady Botox, ese día Lady W.C. porque tan bien sabido es su amor por los baños que lo que más le donaron fue papel higiénico, que se quede bien limpita. Da risa ver a los afiliados, tanto viveristas como laristas, que se escapan sólo unos pocos, dándole “Me gusta” cada vez que Vox Málaga publica en redes sociales una noticia del tipo: “Hoy la diputada Patricia Rueda y el presidente de VOX Málaga, Antonio Sevilla, han ido a Benalmádena para ver cómo la poni, para bajar de la acera, lo hace en paracaídas”. Y después foto de la mariscada, ya no es sólo costumbre sindicalista. Y treintaidós comentarios: ¡Enhorabuena!, ¡ánimo!, ¡bravo!, ¡sois los mejores!

Esto es peor que la censura de los periódicos en la antigua Unión Soviética, aplicando un control sobre los afiliados. ¿Sabrá Santiago Abascal lo que está ocurriendo en Málaga? ¿Conocerá que estamos amenazados bajo pena de expulsión del partido por leer Alerta Digital?

Habrá que enviarle el audio en el que tras hacer esperar a los afiliados más de dos horas sólo le dicen, el Chucky amenazando y la Barbie con voz de mosquita muerta: “NO COMPARTÁIS COSAS QUE HACEN DAÑO AL PARTIDO”.

*Quién no sepa quién es Dorota que ponga en el buscador: Dorota Gossip Girl.

¿Cómo se puede saber quién se ha vacunado? Digo yo que si han pillado a tanto socialista es que debe haber una lista pública con nombres. Sería estupendo encontrarla y ver si Patricia Rueda y sobre todo su madre se han vacunado. Porque si a la mía con ochenta años no la han llamado, espero que a la suya que tiene muchos menos, tampoco.