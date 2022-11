Ayuso: «No era una manifestación de médicos desde el momento en que me llamaron asesina»

Isabel Díaz Ayuso sigue convencida de que lo que está sucediendo en Madrid con la sanidad «no tiene nada que ver con el derecho de todo profesional, los sanitarios entre ellos, a reclamar mejoras laborales».

La manifestación que recorrió este domingo las calles de la capital no ha hecho que la presidenta de la Comunidad de Madrid cambie de opinión a este respecto porque, «en el momento en que (en la protesta) me llamaron asesina, estoy convencida de que esa manifestación no era de médicos o no era sólo de médicos ni mucho menos», con los que, avanzó, seguirán «negociando todo lo que haga falta».

Ayuso, que expresó todo su «respeto» hacia los manifestantes, opinó que la de ayer no fue una marcha «en defensa de la sanidad pública sino para buscar un nuevo liderazgo de izquierdas, en este caso de ultraizquierda, en la Comunidad de Madrid debido a la debacle que va a sufrir el PSOE», dijo en relación a Mónica García, portavoz de Más Madrid.

Y es que, «si hubiera sido únicamente una manifestación por la sanidad pública, no duden de que hubieran acudido dos millones de madrileños» porque «no conozco un solo madrileño que no esté orgulloso de su sanidad pública y que no la defienda a ultranza. Creo que fue otra cosa donde se mezclaron varios colectivos».

Para Ayuso, la izquierda ha utilizado como pretexto las urgencias extrahospitalarias, «sobre las que se ha arrojado todo tipo de mentiras», para «llamar a las urnas». La presidenta madrileña volvió a explicar, como ya hiciera el pasado jueves, que estos centros 24 horas no son hospitales. «Cuando alguien tiene una urgencia real llama al Suma 112 o va directamente a un hospital. (…) «Es como preguntar si un socorrista tiene que ser médico». Estos centros, incidió, «no están para cuestiones de gran complejidad».

Madrid, la región «con mayor cobertura horaria en Primaria»

Desde la consejería que dirige Enrique Ruiz Escudero recuerdan que Madrid es la región que «más ha incrementado su gasto en sanidad». Cuenta con el «mayor presupuesto» sanitario de su historia: 8.783 millones de euros y para 2023 lo sube en otros 1.000 millones más hasta alcanzar los 9.789, «con un 25%» destinado a mejorar la Atención Primaria. «Por cada euro que el Gobierno de Sánchez destina a Primaria, Madrid destina 20», resumen.

Además, es la región de España «con mayor cobertura horaria en Primaria». Los madrileños disponen de 430 centros de salud; «es decir, tienen de media un centro sanitario a menos de 15 minutos» de sus casas. Y eso sin contar los horarios de apertura de los mismos. Desde la consejería recuerdan que en «la mayoría de las comunidades autónomas sus centros de salud cierran a las 15.00 horas, como norma general, no dando la opción a consultas en el turno de tarde». En cambio, «Madrid mantiene toda la zona urbana, periurbana y la mayoría de la rural con sus centros abiertos hasta las 21.00 horas«. Esto es, seis horas más cada día y por centro de lo que sucede en la gran parte del país.

Otras CCAA, con falta de persona o sus centros cerrados

Ahora, a estos 430 centros de salud se le unen los 80 puntos de atención continuada, donde «el 55% de las atenciones» requiere únicamente de «cuidados de enfermería»; el «45% son atenciones médicas demorables» y «sólo el 0,04% responden a urgencias que requieren derivación» a los hospitales.

Además, recuerdan desde el departamento de Escudero, que «la mayoría de las comunidades autónomas donde gobierna la izquierda tienen, a día de hoy, estos dispositivos de atención continuada con falta de personal o, directamente, muchos de ellos cerrados«. Es el caso de Aragón, Extremadura, Asturias, La Rioja, Castilla-La Mancha, Canarias, Comunidad Valenciana, Baleares y País Vasco.

A todo esto, añaden desde Sanidad, hay que sumar los 35 hospitales públicos de la región, los privados – de los que «siete de los diez mejores» también están en la región- y el Summa 112. «Este volumen de recursos hace que Madrid concentre un número de puntos asistenciales muy por encima de la media nacional, si nos referimos a la densidad de población».

El PSOE entrega esta batalla a Más Madrid

«Nosotros siempre estaremos dispuestos a escuchar a los médicos y enfermeros; a intentar mejorar sus condiciones porque sabemos que son indispensables, porque la protección de la salud es un derecho constitucional y que hay que contar con ellos y que su bienestar profesional es esencial para que podamos disponer del mejor sistema sanitario», afirmó la presidenta en su discurso pronunciado en el Club Siglo XXI.

Pero «cuando dicen que nuestro sistema sanitario atenta contra la sanidad pública, sabemos, simplemente, que sus discursos los han escrito aquellos que no utilizan nuestro sistema público porque les atienden en hospitales privados. Y no me parece mal. La libertad que disfrutan es una conquista de los españoles en Madrid. Sólo que la misma quizá otros también la quieren y, sin embargo, se les niega con pretendida superioridad».

Así, lamentó, «la izquierda, en lugar de buscar soluciones a través del acuerdo y la negociación, en lugar de pedir un pacto nacional para solucionar la falta de médicos que afecta a toda España, que es el problema real, el verdadero asunto, ha optado politizar las dificultades».

Ayuso, a preguntas de la prensa, mostró también su sorpresa por que el PSOE haya decidido «entregar» esta causa a Más Madrid para que sea esta formación quien lidere la batalla política contra ella. «Yo creo que los alcaldes socialistas (de la Comunidad de Madrid) van a tener muy difícil explicar el giro a la ultraizquierda en Madrid en manos de una escisión de Podemos«.